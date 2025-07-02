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На Одещині через атаку РФ пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Одещині через атаку РФ пошкоджено припортову та туристичну інфраструктури
Окупанти атакували безпілотниками Одещину
фото з відкритих джерел

Під ударом безпілотників опинилася Вилківська територіальна громада

В ніч на 2 липня Росія атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації (РДА).

Як відомо, під ударом безпілотників опинилася Вилківська територіальна громада.

«Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура», – йдеться у повідомлянні.

Зазначається, що постраждалих, на щастя, немає.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки встановило особи російських військовослужбовців, причетних до ракетного удару по місту Суми 3 червня 2025 року. Внаслідок удару тоді загинули шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

За даними української розвідки, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 «Град» 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області РФ.

Нагадаємо, російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Окупанти вранці 3 червня за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

Як відомо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави України, угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес створення трибуналу.

Теги: безпілотник Одещина інфраструктура

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