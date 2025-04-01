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В Україні дощитиме: прогноз погоди на 1 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні дощитиме: прогноз погоди на 1 квітня

Удень до +13° 

У вівторок, 1 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. У декількох областях очікуються опади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Невеликі, вдень у північних областях помірні дощі; лише на півдні, вдень і на південному сході країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, у південній та південно-східній частині 13-18°.

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 1 квітня фото 1

На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень близько 10°.

Зазначимо, що 5-6 квітня в Україні прогнозується відчутне зниження температури. Воно може протриматися до 9 квітня. 

«Це зниження, яке очікуємо на вихідних, до 9 квітня, скоріше за все, протримається, такі невисокі температурні показники. І вже певне зрушення у більш весняні температури буде після 9 квітня», – сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Теги: прогноз погоди дощ погода

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