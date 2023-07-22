Кіберполіція на Черкащині викрила хакера, який атакував держустанови Азербайджану

Хакера вдалося викрити завдяки проведенню запиту на надання міжнародної правової допомоги

Кіберполіція Черкаської області викрила зловмисника, який здійснював DDoS-атаки на сервери державних установ Азербайджану. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

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За отриманою інформацією, хакера вдалося викрити завдяки проведенню запиту на надання міжнародної правової допомоги. Відомо, що його атаки спричинили умисне перешкоджання роботі комп'ютерних систем інфраструктури державного об'єкта.

Під час обшуку у 40-річного підозрюваного було вилучено комп'ютерне та мережеве обладнання, а також цифрові накопичувачі та мобільні телефони.

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Наразі правоохоронні органи продовжують розслідування. Встановлюються інші епізоди протиправної діяльності підозрюваного.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину та не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялося, що північнокорейські хакери вкрали три мільярди доларів криптовалюти для фінансування ядерної програми КНДР. Це найбільша крадіжка за останні п'ять років.

Також міністерство юстиції США висунуло звинувачення росіянину Руслану Астамірову, який входив до хакерського угрупування, причетного до кібератак у США, Азії, Європі та Африці.

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До слова, дані майже 100 тисяч працівників, включаючи робітників мінімум восьми британських компаній, таких як BBC, British Airways, були викрадені російськими хакерами. Атаку здійснило угруповання Clop, яке проникло в систему управління даними MOVEit і отримало доступ до баз даних сотень потенційно інших компаній