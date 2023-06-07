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Російські хакери викрали дані майже 100 тис. працівників британських компаній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські хакери викрали дані майже 100 тис. працівників британських компаній
Атаку здійснило угруповання Clop
фото з відкритих джерел

Хакери відправляли електронні листи до організацій, закликаючи розпочати переговори на порталах даркнету

Дані майже 100 тисяч працівників, включаючи робітників мінімум восьми британських компаній, таких як BBC, British Airways, були викрадені російськими хакерами. Атаку здійснило угруповання Clop, яке проникло в систему управління даними MOVEit і отримало доступ до баз даних сотень потенційно інших компаній, повідомляє BBC.

Повідомляється, що хакери відправляли електронні листи до організацій, закликаючи розпочати переговори на порталах даркнету.

Експерти вважають, що така тактика є нетиповою і свідчить про великий обсяг даних, якими володіють злочинці і з якими їм важко управляти.

«Я вважаю, що у них просто так багато даних, що їм важко охопити все це. Вони роблять ставку на те, що ви самі зв’яжетеся з ними», – каже генеральний директор SOS Intelligence Амір Хаджипасич.

Підтверджено, що дані були викрадені у восьми британських компаній, які використовували систему MOVEit і надавали послуги з розрахунку заробітної плати. Серед викрадених даних є домашні адреси, номери національного страхування і, в окремих випадках, банківські реквізити. Серед компаній, чий дані були викрадені, згадуються BBC, British Airways, Aer Lingus та Boots.

Нагадаємо, у Росії створено бюджетний аналог безпілотника «Ланцет», який має дальність польоту до 25 кілометрів.

Випробування баражуючого боєприпасу літакового типу відбудуться у серпні. За словами виробника, перевагами дрона є низька вартість та простота використання.

До слова, лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер заявив про проведення трьох брифінгів. Їхня мета – поглибити розуміння штучного інтелекту сенаторами.

Перший брифінг – це загальний огляд штучного інтелекту, другий розглядатиме, як досягти американського лідерства в галузі штучного інтелекту, а третій брифінг, який буде засекреченим, стосуватиметься питань оборони та розвідки та наслідків.

Теги: Велика Британія хакер росіяни

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