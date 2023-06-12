У КНДР хакери викрали мільярди доларів, які призначались для будівництва ракет

Північнокорейські хакери хитрим способом викрали три мільярди доларів

Північнокорейські хакери вкрали три мільярди доларів криптовалюти для фінансування програми КНДР для фінансування ядерної програми. Це найбільша крадіжка за останні п'ять років. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Хакери отримали доступ до комп'ютера інженера та зламали Sky Mavis, вкравши кошти у користувачів гри Axie Infinity. Компанія Chainalysis, що спеціалізується на аналізі блокчейну, повідомила, що це найбільший «улов» Північної Кореї за п'ять років цифрових крадіжок.

Інцидент привернув увагу Білого дому. Американські чиновники та експерти з безпеки зазначають, що країна все більше прагне зосередити свої кібератаки на отриманні коштів, одночасно значно підвищуючи свою технічну оснащеність для скоєння великомасштабних крадіжок.

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До цього найбільшою крадіжкою стало розкрадання 600 мільйонів доларів у в'єтнамської ігрової компанії Sky Mavis. Це було зроблено за допомогою троянської вірусної програми, яка була передана одному із фахівців компанії під час співбесіди.

Зазначимо, що 2022 році представники США, Японії та Південної Кореї наклали санкції на чиновників, відповідальних за проведення ядерної програми, та хакерів, замішаних у відмиванні грошей та кібератаках з метою крадіжки криптовалют. У списку санкцій Мінфіну США з'явилися три нових імені: голова Департаменту військової промисловості Північної Кореї Ю Джин, його заступник Джун Іль Хо і екс-глава Головного політичного бюро Корейської народної армії Кім Су Гіль. На думку Вашингтона , ці люди відіграли вирішальну роль у розробці нових ракетних озброєнь.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «триматися за руку» з президентом Росії Володимиром Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво щодо їхньої спільної мети побудови могутньої країни. Кім пообіцяв це в посланні Путіну з нагоди національного дня Росії, захищаючи його рішення щодо вторгнення в Україну та демонструючи «повну підтримку та солідарність».

Нагадаємо дані майже 100 тисяч працівників, включаючи робітників мінімум восьми британських компаній, таких як BBC, British Airways, були викрадені російськими хакерами. Атаку здійснило угруповання Clop, яке проникло в систему управління даними MOVEit і отримало доступ до баз даних сотень потенційно інших компаній. Повідомляється, що хакери відправляли електронні листи до організацій, закликаючи розпочати переговори на порталах даркнету. Експерти вважають, що така тактика є нетиповою і свідчить про великий обсяг даних, якими володіють злочинці і з якими їм важко управляти.