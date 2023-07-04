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Вірменська каратистка вдарила азербайджанку через поразку на змаганнях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вірменська каратистка вдарила азербайджанку через поразку на змаганнях
Вірменська спортсменка завдала удару в обличчя Семиховій, коли остання простягла руку для рукостискання
фото: скріншот з відео Аліки Семіхової

Вірменську спортсменку, яка вдарила представницю Азербайджану на турнірі з карате, усунули від змагань

На чемпіонаті з карате в Батумі вірменська каратистка продемонструвала неспортивну поведінку щодо азербайджанської спортсменки, яка здолала її. Відповідні кадри на своїй особистій сторінці в Instagram опублікувала каратистка клубу Samuray Karate – Аліка Семіхова, з якою і стався цей інцидент.

На відео помітно, як після перемоги члена збірної Азербайджану вірменська спортсменка завдає удару в обличчя Семиховій, коли остання простягла руку для рукостискання.

«Скільки сили волі та витримки мені знадобилося, щоб не опуститися до її рівня… Ми, як нація, завжди зберігаємо гідність, доводимо все на татамі, і підіймаємо свій прапор на п'єдесталі, дивлячись на вірменських «спортсменів» згори», – пише у своєму акаунті дівчина.

Реакція Аліки Семіхової на удар вірменської спортсменки
Реакція Аліки Семіхової на удар вірменської спортсменки
фото: Аліка Семіхова
Азербайджанська спортсменка відреагувала на удар вірменської каратистки
Азербайджанська спортсменка відреагувала на удар вірменської каратистки
фото: Аліка Семіхова

Зазначимо, що у фіналі Аліка Семіхова здобула перемогу над вірменською каратисткою до закінчення основного часу, і тим самим здобула «золото».

Згодом, вірменську спортсменку, яка вдарила представницю Азербайджану на турнірі з карате усунули від змагань. Про це повідомив президент Федерації карате-до Азербайджану Аріф Мамедов.

За словами президента федерації, вірменську каратистку також позбавили срібної медалі, яку вона здобула.

Зокрема, це не перший подібний випадок з боку Вірменії на цьому чемпіонаті: у мережі також були поширені кадри того, як азербайджанець не дав заслонити прапор Азербайджану. А на два місяці раніше прапор Азербайджану підпалили на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики.

Нагадаємо, багаторічний лідер «Шахтаря», голкіпер Андрій П’ятов вирішив завершити кар’єру гравця.

До слова, російським та білоруським спортсменам відмовили у допуску на чемпіонат світу-2023 з веслування на байдарках та каное.

Теги: Вірменія Азербайджан карате спорт

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