Вірменська каратистка вдарила азербайджанку через поразку на змаганнях

Вірменська спортсменка завдала удару в обличчя Семиховій, коли остання простягла руку для рукостискання

Вірменську спортсменку, яка вдарила представницю Азербайджану на турнірі з карате, усунули від змагань

На чемпіонаті з карате в Батумі вірменська каратистка продемонструвала неспортивну поведінку щодо азербайджанської спортсменки, яка здолала її. Відповідні кадри на своїй особистій сторінці в Instagram опублікувала каратистка клубу Samuray Karate – Аліка Семіхова, з якою і стався цей інцидент.

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На відео помітно, як після перемоги члена збірної Азербайджану вірменська спортсменка завдає удару в обличчя Семиховій, коли остання простягла руку для рукостискання.

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«Скільки сили волі та витримки мені знадобилося, щоб не опуститися до її рівня… Ми, як нація, завжди зберігаємо гідність, доводимо все на татамі, і підіймаємо свій прапор на п'єдесталі, дивлячись на вірменських «спортсменів» згори», – пише у своєму акаунті дівчина.

Реакція Аліки Семіхової на удар вірменської спортсменки фото: Аліка Семіхова

Азербайджанська спортсменка відреагувала на удар вірменської каратистки фото: Аліка Семіхова

Зазначимо, що у фіналі Аліка Семіхова здобула перемогу над вірменською каратисткою до закінчення основного часу, і тим самим здобула «золото».

Згодом, вірменську спортсменку, яка вдарила представницю Азербайджану на турнірі з карате усунули від змагань. Про це повідомив президент Федерації карате-до Азербайджану Аріф Мамедов.

За словами президента федерації, вірменську каратистку також позбавили срібної медалі, яку вона здобула.

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Зокрема, це не перший подібний випадок з боку Вірменії на цьому чемпіонаті: у мережі також були поширені кадри того, як азербайджанець не дав заслонити прапор Азербайджану. А на два місяці раніше прапор Азербайджану підпалили на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики.

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