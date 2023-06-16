США висунули обвинувачення російському хакеру, причетному до світових кібератак

Росіянину загрожує понад 20 років в'язниці

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення росіянину Руслану Астамірову, який входив до хакерського угрупування, причетного до кібератак у США, Азії, Європі та Африці. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

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Згідно з кримінальною скаргою, з серпня 2020 року по березень 2023 року Астаміров разом зі спільниками здійснили щонайменше п'ять кібератак. Вони використовували програму-вимагач LockBit, за допомогою якої блокували роботу установ та інших систем, а за відновлення їх роботи вимагали гроші.

«Астаміров є третім обвинуваченим, якому цей Мінюст висунув звинувачення у глобальній кампанії з використання програми-вимагача LockBit, і другим обвинуваченим, якого було затримано», – зазначив американський прокурор Філіп Селінгер.

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Як зазначається, Астамірову висунули звинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та змові з метою навмисного пошкодження захищених комп’ютерів і передачі вимог викупу. Якщо його визнають винним, йому загрожує понад 20 років в'язниці.

Повідомляється, що розробники LockBit здійснили загалом понад 1400 кібератак та отримали викупів на суму в десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, 15 червня низка американських федеральних відомств зазнала хакерських атак. Розслідуванням зайнялося Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA).

Минулого тижня російськомовна хакерська група, відома як Clop, взяла на себе відповідальність за деякі хакерські атаки, які також вплинули на співробітників BBC, British Airways, нафтового гіганта Shell та урядів штатів Міннесота та Іллінойс тощо.

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До сллва, 14 червня хакери Killnet та представники Revil, а також члени Anonymous Sudan повідомили про плани в найближчі 48 годин атакувати банківську систему Європи. За їхньою заявою, очікується найсильніша кібератака в історії.

Як повідомлялося, 15 червня проросійське хакерське угруповання NoName здійснило атаки на сайти нідерландських портів, зокрема й Роттердам – найбільший порт Європи. Хакери здійснили DDoS-атаки, які передбачають скеровування великої кількості запитів на сайт для перевантаження серверів, проти портів Гронінгена, Амстердама, Роттердама і Ден Хелдера. У результаті сайти цих портів не були доступні протягом минулих вихідних і кілька годин у вівторок.