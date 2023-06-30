Справа Алексєєва: ДБР просить ₴10 застави

Справу розгляне Личаківський районний суд міста Львова

Державне бюро розслідувань подало до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Алєксєєву у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн. Про це повідомив заступник директора ДБР Олександра Удовиченка під час брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До цієї справи буде прикута увага як журналістської спільноти, так і суспільства. Слідчі, прокурори, оперативні співробітники діяли в межах кримінальної справи. Докази є досить вагомими, щоб звернутись до суду з клопотанням до обрання запобіжного заходу з обранням застави в 10 млн гривень», – зазначив Удовиченко.

Він також наголосив, що на сьогодні розслідування не завершується, це тільки початковий етап викриття нардепа. Своєю чергою заступник генерального прокурора України Антон Войтенко повідомив, що клопотання підозрюваному вже вручено і скеровано до суду для розгляду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, справу розгляне Личаківський районний суд міста Львова.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн.

Також «Європейська Солідарність» заявила про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії.

Народний депутат Алексєєв назвав справу проти нього виключно політичним замовленням, яке пов'язано з адвокатською діяльністю фірми, яку він заснував.