Російські хакери атакували сайт парламенту Болгарії: деталі

Від початку року в Болгарії було зафіксовано приблизно 80 кібератак на держустанови

Причиною кібератаки стала військова допомога Софії Києву

Російська хакерська група NoName057(16) атакувала сайт парламенту Болгарії. Про це повідомляє «Свободна Европа».

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Депутат від партії «Демократична Болгарія» Івайло Мірчев пояснив, що причиною хакерської атаки став намір Болгарії передати Україні бронемашини.

«Болгарія підготувала для України пакунок із 100 одиницями бронетехніки. Тому сайт Народних зборів Болгарії отримав від нас кілька сотень тисяч DDoS-ракет», – написали хакери у своєму Telegram.

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Як зауважив міністр електронного управління Болгарії Александр Йоловський, ця атака вкотре піднімає питання кібербезпеки державних установ. Від початку року подібних нападів було зафіксовано приблизно 80.

Нагадаємо, російські хакери з групи APT29, що працюють на російську службу зовнішньої розвідки, спробували атакувати дипломатів в Україні за допомогою оголошення про продаж BMW.

До слова, пов’язана з РФ хакерська група From Russia with Love 12 липня оприлюднила конфіденційну інформацію про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомлялося, 8 липня українські військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Валерія Залужного.