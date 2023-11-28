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Суд наклав арешт на гаджети та криптогаманець ексголови Держпецзвʼязку Щиголя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд наклав арешт на гаджети та криптогаманець ексголови Держпецзвʼязку Щиголя
У Щиголя було проведено обшук та вилучено відповідну техніку та криптогаманець
фото з відкритих джерел

У телефоні колишнього голови Держспецзв'язку правоохоронці знайшли криптогаманець, на якому зберігається криптовалюта, еквівалентна $1,5 млн 

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на два телефони IPhone, Ipad і холодний криптогаманець колишнього голови Держпецзвʼязку Юрія Щиголя. Про це йдеться в матеріалах суду.

У Щиголя було проведено обшук та вилучено відповідну техніку та криптогаманець.

У подальшому було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на мобільні телефони Apple IPhone 14 Pro Max, планшет iPad Pro 12.9, холодний криптогаманець Ledger.

Щиголь намагався зняти арешт з цього майна і пожав відповідну апеляційнсу скаргу, однак ВАКС відмовила йому.

До відома, в телефоні колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя правоохоронці знайшли криптогаманець, на якому зберігається криптовалюта, еквівалентна $1,5 млн.

Крім того, під час обшуків у нього знайшли 82 тис. євро і $72 тис. готівкових коштів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн.

22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього керівника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя.

Теги: обшук прокуратура арешт прокурор Антикорупційний суд криптовалюта суд

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