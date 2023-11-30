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Захисники знищили позицію російської ППО на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники знищили позицію російської ППО на Херсонщині
Деталі ліквідації російської ППО партизани обіцяють повідомити згодом
фото ілюстративне

Українське підпілля заявило, що відомо про знищення як мінімум одного зенітно-ракетного комплексу та двох окупантів

Сьогодні вранці, 30 листопада, Сили оборони України знищили позицію протиповітряної оборони ЗС РФ, яка знаходилася у Скадовському районі Херсонської області вздовж Червонопрапорного каналу. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Telegram.

Українське підпілля заявило, що відомо про знищення як мінімум одного зенітно-ракетного комплексу та двох окупантів.

Наразі деталі ліквідації російської ППО невідомі.

Триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: авіація озброєння системи ППО Херсонщина

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