Зеленський назвав області, у яких «дуже складно з ППО»

Зеленський: «Зрозуміло, що в Києві є дефіцит з ППО. Але є міста, де з ППО є реальні проблеми»

Найскладніша ситуація з протиповітряною обороною спостерігається в областях України на кордоні з РФ і Білоруссю, а також у прифронтових та окупованих регіонах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками міжнародного саміту Grain from Ukraine.

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«Зрозуміло, що в Києві є дефіцит з ППО. Але є міста, де з ППО є реальні проблеми. Дуже складно містам, де використовується різна зброя, яка долітає. Тобто ми говоримо не тільки про ракети, про дрони, балістику. Говоримо про С-300, артилерію тощо. Тобто прикордонні області з Росією, з Білоруссю або області, які частково тимчасово окуповані. Запоріжжя, Херсон, Дніпро, Донецький напрямок – дуже складно», – підкреслив український лідер.

Також, за словами Зеленського, складна ситуація з ППО наявна у Сумській, Чернігівській і Черкаській областях.

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Президент наголосив, що Україна передала конкретним державам-партнерам інформацію про дефіцит ППО. Ідеться про країни з відповідними виробничими потужностями або ті, на озброєнні яких є такі системи.

Нагадаємо, що Повітряні сили назвали західні системи, які стануть основою української ППО.

До слова, триває 640-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.