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Колаборанта Грицая застрелено в окупованому Бердянську

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Колаборанта Грицая застрелено в окупованому Бердянську
фото: ГУР

Колаборанта Грицая знищено в окупованому Бердянську

Сьогодні, 18 червня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Розвідка нагадує, що Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії «Соціалістична Україна». Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації – був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

Колаборанта Грицая застрелено в окупованому Бердянську фото 1

«Причетний до воєнних злочинів – тероризував населення окупованого міста, видавав росіянам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська», – зазначає ГУР.

Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 1 квітня 2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).

«ГУР МО України нагадує – за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – йдеться у заяві.

До слова, 3 лютого внаслідок вибуху в елітному московському ЖК «Алые паруса» загинув колаборант та засновник російського батальйону «Арбат» Армен Саркісян. Так, Армен Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями. Попередня причина – проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця. 

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Теги: ГУР Бердянськ колабораціонізм

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Події в Україні

Колаборанта Грицая застрелено в окупованому Бердянську
Колаборанта Грицая застрелено в окупованому Бердянську
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