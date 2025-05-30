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Українська ППО знищила новітній реактивний російський дрон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українська ППО знищила новітній реактивний російський дрон
Російський безпілотник впав у Чорне море
скріншот з відео

Дрон було знищено з ракетного комплексу, розробленого українською розвідкою

У ніч на 29 травня Сили оборони знищили над Чорним морем новітній російський реактивний дрон «Дань-М». Його було збито за допомогою мобільного зенітного ракетного комплексу, який розробили фахівці Головного управління розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу розвідки.

Зазначається, що комплекс було оснащено ракетами Р-73. Після виявлення російського дрона бійці завдали удару по цілі. Безпілотник впав у Чорне море.

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Нагадаємо, після серії інтенсивних нічних атак на Україну західні медіа почали вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Зокрема, The Economist повідомляє, що Москва здатна значно збільшити кількість одночасно запущених дронів та ракет.

Як повідомлялося, президент України прокоментував нову тактику ворога – масовий запуск дронів-камікадзе та готовність Сил оборони до протидії ворогу. Володимир Зеленський заявив, що росіяни зараз працюють над нарощуванням виробництва, щоб вийти на кількість у 300-350 дронів щодня.

Раніше Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам «Антидроновий пістоль» українського виробництва. 

До слова, Міністерство оборони України презентувало нову лінійку українських FPV-дронів на оптоволокні Stalker від компанії TechEx, які демонструють унікальну стійкість до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Ці безпілотники вже кодифіковані з початку року і ефективно застосовуються бойовими підрозділами на фронті.

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Теги: розвідка Одещина безпілотник ГУР

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