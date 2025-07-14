Путін поділився з Трампом планами з окупації України на наступні два місяці – Axios

Після останньої розмови очільників США та Росії, Трамп заявив, що «незадоволений» Путіним

Російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які Москва вважає своїми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як зазначає ЗМІ, мова про телефонну розмову Трампа і Путіна 3 липня. Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною.

Зокрема, Трамп розповів президенту Франції Еммануелю Макрону, що Путін протягом наступних 60 днів знову зробить спроби окупувати територію до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм. Президент США сказав Макрону, що очільник Кремля «хоче забрати все це».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Штатів анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок, 14 липня, про новий план постачання озброєння Києву, до нього може увійти наступальна зброя. Раніше Трамп заявив, що Штати надішлють Україні комплекси Patriot. За словами Трампа, США надішлють Україні «різні одиниці» військового обладнання, за яке українці повністю заплатять.

До слова, за словами президента України, російські окупанти значно відстали від планів наступу, які мали на літо цього року. Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде відповідати «незмінно жорстко» на кожен удар по українцях.