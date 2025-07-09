Ідеолог «русского мира» Губарєв назвав війну в Україні помилкою Росії

«Краще було не починати»: Ексватажок «ДНР» Губарєв раптово розчарувався у війні та скаржиться на «м'ясні штурми»

Павло Губарєв, колишній так званий народний губернатор Донбасу та активний пропагандист «русского мира» з 2014 року, несподівано визнав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було помилкою і «краще взагалі її не починати було». Про це він заявив в інтерв’ю пропагандистському Z-каналу, зізнавшись, що шкодує про все, що сталося, пише «Главком».

Губарєв, який раніше був одним із найбільших голосів за війну, тепер говорить зовсім іншим тоном. Він назвав те, що відбувається на фронті, «безглуздою і виснажливою м’ясорубкою», де щодня гинуть тисячі, а результату немає.

«Я зараз вважаю, що те, як вона (війна проти України – ред.) почалася, йшла і йде, то краще взагалі її не починати було, звісно. У нас нічого не змінюється: ми як розбивалися в м'ясних штурмах, наступаючи, так і продовжуємо. Ось зараз Суми у нас, Вовчанськ цей багатостраждальний, Покровське… Скрізь штовхають: «Давайте, вперед»! А сил уже немає ні в кого... У нас відверто кріпацтво. Замучились хлопці. Прийшов – і піти неможливо», – заявив Губарєв.

Губарєв змінив риторику на протилежну тій, яку пропагував у 2014 році та публічно підтримав «відокремлення» Донбасу і брав участь у захопленні адміністративних будівель у Донецьку.

Нагадаємо, терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), бойовик та колишній «міністр оборони ДНР», який наразі перебуває під арештом у Росії, різко розкритикував ідею російського диктатора Володимира Путіна про створення «буферних зон» на території України. Гіркін вважає, що такі зони не принесуть перемоги Росії та є «плодом глибокого розуму» нинішнього військово-політичного керівництва, прямо називаючи її «ідіотською» зі стратегічного погляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Стрєлкова.

Ігор Стрєлков заявив, що «буферні зони» не дають жодних переваг для досягнення перемоги над Україною. Навіть якщо ці зони будуть створені на глибину 30 або 50 км, війна не припиниться, а удари по тилових регіонах Росії продовжаться.

«Для ударних безпілотників відстань у 30-50 км, а тим паче для ракет, загалом, малозначна в сенсі впливу на ступінь ураження наших об'єктів», – зазначив терорист.

Гіркін також наголошує на значних потребах у військах для окупації, утримання та оборони цих зон. За його словами, для цього знадобиться приблизно стільки ж військ, скільки для продовження «рішучого наступу».