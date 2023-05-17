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Буданов розповів про наркозалежність Кадирова та його гру за виживання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Буданов розповів про наркозалежність Кадирова та його гру за виживання
Рамзан Кадиров. Ліворуч - лютий 2023, праворуч - березень 2022
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Очільник Чечні має проблеми зі здоров’ям

Глава Чечні Рамзан Кадиров – наркозалежний та хворий. До того ж у майбутньому він може піти війною проти російської влади. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв‘ю «Ісландії».

У глави Чечні є проблеми зі здоров’ям та надмірним вживанням наркотичних засобів, які він був змушений спочатку вживати як допінг, потім – як обезболююче, а зараз це перетворилося в залежність. Також очільник ГУР зауважив, що Кадиров періодично серйозно лікується.

До того ж у разі негараздів у російській владі Кадиров може повстати проти керівництва РФ. «Йому немає місця у владі: це буде гра за виживання», – наголосив начальник розвідки.

Він переконаний, що Кадиров буде намагатися утриматися будь-яким способом й не обійдеться без крові.

Напередодні стало відомо, що Пригожин і Кадиров шантажують міноборони РФ. На думку експертів, здатність очільника ПВК «Вагнер» та глави Чечні суттєво впливати на рішення військового командування РФ залежить від готовності російського диктатора Путіна «умиротворити їх», а також від їхньої впевненості у своїх силах.

Раніше повідомлялося, що Кадиров носить на пальці дивний датчик (відео).

Згодом глава Чечні зауважив, що є цілком здоровим і має стовідсотковий зір – Кадиров зізнався, що за пристрій у нього на пальці: не тривожна кнопка й не медичний прилад.

До слова, лідер Чечні «засвітив» у Кремлі дивну шпаргалку на тлі чуток про свою хворобу: Кадиров читав промову з листочка з величезними літерами.

Крім того, Путін готується до смерті Кадирова: ексдепутат Держдуми зробив заяву.

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Теги: Рамзан Кадиров Міноборони РФ наркотики Кирило Буданов хвороба

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