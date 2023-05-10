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«Поводьтеся жорстко, не кланяйтесь». Як Богуслаєв блокував передачу гелікоптера розвідникам (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Поводьтеся жорстко, не кланяйтесь». Як Богуслаєв блокував передачу гелікоптера розвідникам (аудіо)
В’ячеслава Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року
фото: Укрінформ

Богуслаєв намагався заблокувати передачу Мі-2, залучивши до цього нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая

«Схеми» опублікували записи телефонних розмов на той момент президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, які свідчать про те, що у розпал повномасштабного вторгнення Росії він блокував передачу Мі-2 українським розвідникам. Ці записи журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах і верифікували за допомогою незалежної американської експертизи.

Зокрема, Богуслаєв давав вказівки розібрати гелікоптер на запчастини та приховати документи, необхідні для його експлуатації.

У квітні 2022-го року представники Головного управління розвідки звернулись до підприємства «Мотор Січ» – з наміром вилучити гелікоптер Мі-2 в інтересах оборони України.

Як свідчать записи розмов, 21-го квітня минулого року президент «Мотор Січі» здійснив декілька дзвінків з вимогою зупинити цей процес. Він вимагав розібрати вертоліт, розладнавши окремі деталі та сховавши запчастини, зокрема, лопаті. Він також доручав не віддавати представникам розвідки важливу документацію: наприклад, формуляр – обов’язковий документ, в якому вказується повна інформація про борт із заводським номером, датою виготовлення, тощо.

«Ти розладнай РДЦ (регулятор двигуна цифровий – «Главком») на цьому гелікоптері. Розладнай там РДЦ, щоб вони не злетіли – і все... Лопаті важко сховати, а агрегат знімайте, все сховайте, бл***», – сказав Богуслаєв.

Зазначається, що серед співрозмовників Богуслаєва того дня були директор з маркетингу та торгівлі «Мотор Січі» Павло Касай, керівник відокремленого підрозділу підприємства Ігор Костюк та конструктор Роман Мироненко, керівник авіаційного компанії «АгроавіаДніпро», на території якої знаходився гелікоптер, Олександр Понікаревич, співробітник обслуговуючої компанії Олександр Корнієнко.

«Поводьтеся жорстко, нічого, там, не кланяйтесь, не просіть, щоб вони знали бл***... А гелікоптер треба забрати», – казав Богуслаєв.

«Схеми» зазначають, що Богуслаєв також намагався заблокувати передачу Мі-2, залучивши до цього народного депутата від «Слуги народу» Геннадія Касая, який є вихідцем з «Мотор Січі» і братом директора з маркетингу та торгівлі підприємства Павла Касая. Також допомагала у цьому і Наталія Ульяненко, яка раніше працювала на «Мотор Січі» і, судячи з розмов, мала вплив на ухвалення рішень на користь Богуслаєва в різних владних кабінетах, в тому числі, на рівні Генштабу.

«Це Міністерство оборони, це Головне управління розвідки. Зараз Гєна (Геннадій Касай – «Главком») не бере слухавку, в них зараз зустріч з керівником цього відділу, цього підрозділу. Гєна в курсі справи – має зараз з ними… з ним там це питання обговорювати. Наталія Борисівна (Ульяненко – «Главком») теж зі свого боку підключилась», – говорив телефоном Богуслаєву 21 квітня 2022-го року Павло Касай.

У розслідуванні «Схеми» також наводять документи, які свідчать про те, як Богуслаєв намагався продати армійцям низку гелікоптерів, щонайменше на одному з яких, літати було «ризиковано для життя».

«Поводьтеся жорстко, не кланяйтесь». Як Богуслаєв блокував передачу гелікоптера розвідникам (аудіо) фото 1

Нагадаємо, що фігуранта було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Раніше СБУ наклала арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ». У рамках розслідування кримінальної справи про колабораційну діяльність Богуслаєва вилучено культурні цінності, старовинні прикраси та колекційні автомобілі. 

Нещодавно виявилося, що на ворога працював і інженер «Мотор Січі».

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Теги: В'ячеслав Богуслаєв Мотор Січ гелікоптер розвідка війна

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