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«На перемозі це все не зупиниться». Буданов розповів про післявоєнні виклики для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«На перемозі це все не зупиниться». Буданов розповів про післявоєнні виклики для України
Буданов: «Після пемоги Україні необхідно буде сильно видозмінити економіку та переглянути бачення нових союзів та альянсів»
фото: скриншот відео

День перемоги настане, але після неї на Україну чекає складний багаторічний етап

Після перемоги у війні з Росією Україна матиме ще багато роботи. Один із основних викликів – реінтеграція тимчасово окупованих територій. Про це заявив начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

«На перемозі все це не зупиниться. На нас чекає досить складний етап. Він, можна сказати, буде багаторічним. (Етап – «Главком») фактичної реінтеграції наших територій. Тому що зараз, вибачте, ми отримаємо плюс три мільйони населення, яке дев’ять років жило під російською пропагандою. Це люди з зовсім іншим сприйняттям світу», – пояснив начальник ГУР.

За його словами, день перемоги настане, але потім на Україну чекає складна робота. Зокрема, необхідно буде сильно видозмінити економіку та переглянути бачення нових союзів та альянсів.

«Це не стосуватиметься лише нас, це буде світове питання. Тому роботи буде ще досить багато», – уточнив Буданов.

Раніше начальник ГУР пояснив, як смерть Путіна вплине на ситуацію в Росії.

До слова, Буданов також розповів про наркозалежність Кадирова та його гру за виживання.

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Теги: перемога війна ГУР Кирило Буданов Україна

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