«На перемозі це все не зупиниться». Буданов розповів про післявоєнні виклики для України

Буданов: «Після пемоги Україні необхідно буде сильно видозмінити економіку та переглянути бачення нових союзів та альянсів»

День перемоги настане, але після неї на Україну чекає складний багаторічний етап

Після перемоги у війні з Росією Україна матиме ще багато роботи. Один із основних викликів – реінтеграція тимчасово окупованих територій. Про це заявив начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

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«На перемозі все це не зупиниться. На нас чекає досить складний етап. Він, можна сказати, буде багаторічним. (Етап – «Главком») фактичної реінтеграції наших територій. Тому що зараз, вибачте, ми отримаємо плюс три мільйони населення, яке дев’ять років жило під російською пропагандою. Це люди з зовсім іншим сприйняттям світу», – пояснив начальник ГУР.

За його словами, день перемоги настане, але потім на Україну чекає складна робота. Зокрема, необхідно буде сильно видозмінити економіку та переглянути бачення нових союзів та альянсів.

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«Це не стосуватиметься лише нас, це буде світове питання. Тому роботи буде ще досить багато», – уточнив Буданов.

Раніше начальник ГУР пояснив, як смерть Путіна вплине на ситуацію в Росії.

До слова, Буданов також розповів про наркозалежність Кадирова та його гру за виживання.