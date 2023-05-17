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Чи може смерть Путіна змінити ситуацію в Росії: відповідь Буданова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чи може смерть Путіна змінити ситуацію в Росії: відповідь Буданова
Якщо російський диктатор помре – у країні-агресорці можливі зміни
фото з відкритих джерел

Диктатор хворий на смертельну хворобу

Смерть президента Росії Володимира Путіна може змінити ситуації в країні-агресорці. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв‘ю «Ісландії».

Буданов переконаний: якщо Путін помре, стан речей у Росії різко й швидко зміниться. Очільник ГУР підкреслив, що ще у 2021 році він розповідав про смертельну хворобу Путіна – рак.

«Найвисокоякісніші матеріали застосовуються для його лікування, найкращі фахівці зі всього світу», – зауважив очільник розвідки.

Крім того, глава ГУР додав, що нині найближчою особою до Путіна є секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев.

До слова, також Буданов розповів про наркозалежність Кадирова та його гру за виживання.

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження. 

Взимку стало відомо, що стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецедив його серйозного захворювання. 

У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.

Нещодавно Кремль відреагував на чутки про смертельні хвороби Путіна.

Читайте також: Розвідка пояснила, чому Путін досі живий
Теги: путін смерть рак хвороба

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