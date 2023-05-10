Залужний відмовився від участі у конференції НАТО: названа причина

Члени Військового комітету заслухають інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе сьогодні приєднатися до зустрічі Військового комітету НАТО через складну оперативної ситуації на полі бою. Про це, відкриваючи зустріч керівників оборони країн Альянсу, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє «Укрінформ».

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«Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника … про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить», – заявив Бауер.

Він зазначив, що члени Військового комітету заслухають інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

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Адмірал Бауер зауважив, що Альянс входить в нову еру колективної оборони.

«Ми колективно обороняємо не лише фізичну безпеку мільярда наших людей та 31 держави, але також демократичні цінності, які ми всі шануємо. Той факт, що ми здатні до співробітництва, за настільки великої кількості збройних сил, настільки різних спроможностей та культур, є дійсно унікальним у світі», – зауважив керівник Військового комітету НАТО.

Військовий комітет НАТО – це найвищий орган військового управління Альянсу, який визначає потреби спільної оборони та розвитку армій.

Нагадаємо, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.