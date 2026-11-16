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Коломойського вперше за два тижні доправили до суду: бізнесмен заявив про вигаданий замах, а заставу збільшили

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Коломойського вперше за два тижні доправили до суду: бізнесмен заявив про вигаданий замах, а заставу збільшили
Ігор Коломойський перебуває під арештом безперервно з 2 вересня 2023 року
фото: unian.ua

Коломойський переконаний, що жодного замаху не готували, а інформацію про загрозу використали як привід для його ізоляції

Ігоря Коломойського після понад двотижневої перерви знову доправили на судове засідання. Бізнесмен заявив, що інформація про нібито підготовку замаху на нього є вигадкою, покликаною не допустити його участі в судових процесах. Тим часом суд відхилив апеляцію захисту та збільшив розмір застави до 782 млн грн. Про це стало відомо за підсумками засідання Київського апеляційного суду 16 листопада.

Коломойський заявив про вигаданий замах

Протягом останніх двох тижнів бізнесмена неодноразово відмовлялися доправляти на судові засідання. Причиною називали інформацію про нібито підготовку замаху на його життя.

Зокрема, 4 листопада під час засідання Вищого антикорупційного суду стало відомо про лист із СІЗО СБУ, в якому йшлося про можливу загрозу життю Коломойського. Через це його транспортування до суду визнали небезпечним.

Водночас адвокати бізнесмена поставили під сумнів обґрунтованість таких пояснень та наполягали на необхідності забезпечити його особисту участь у судових засіданнях.

Сам Коломойський переконаний, що жодного замаху не готували, а інформацію про загрозу використали як привід для його ізоляції.

«Все брехня і провокація, яку вони самі ж і розіграли. Щоб я нікуди не потрапив, до жодних судів. Тому що одразу випливе фабрикація всіх справ. А потім з'ясується, що мене три роки тримали ні за що у в'язниці, вже понад три роки», – заявив бізнесмен.

Зауважимо, що схожа ситуація виникала й на початку 2026 року. Тоді також повідомлялося про ймовірну загрозу життю Коломойського, через що його не доправляли на засідання. Згодом, за повідомленнями ЗМІ, правоохоронці відмовилися розпочинати кримінальне провадження за фактом імовірного замаху.

Захист заявив про проблеми з наданням медичної допомоги

Під час судового засідання адвокати Коломойського також порушили питання ненадання йому необхідної медичної допомоги.

За твердженням захисту, бізнесмена протягом тривалого часу не доправляли не лише до судів, але й до медичних закладів, попри відповідні судові рішення.

Адвокати наголосили, що Коломойський потребує медичної допомоги, проте ухвали судів щодо його доправлення на обстеження та лікування нібито залишалися невиконаними.

Раніше захисник бізнесмена Олег Пушкар повідомляв, що для обстеження Коломойського у лікарні навіть зібрали консиліум лікарів, однак його туди так і не доправили.

Суд збільшив заставу Коломойському

Попри аргументи захисту, Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів, які просили скасувати запобіжний захід для Коломойського.

Водночас суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, яка наполягала на збільшенні суми застави. У результаті розмір застави для бізнесмена збільшили з 615,68 млн до 782 млн грн.

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Теги: бізнесмен Ігор Коломойський суд

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