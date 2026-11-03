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Суд постановив повернути державі авіакомпанію «Дніпроавіа», пов’язану з Коломойським

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Суд постановив повернути державі авіакомпанію «Дніпроавіа», пов’язану з Коломойським
Суд зобов’язав депозитарну установу списати з рахунку «Галтери» 111 956 480 акцій «Дніпроавіа»
фото: wing.com.ua

«Дніпроавіа» – колишня державна авіакомпанія, яка володіла частиною майна аеропорту Дніпра

Північний апеляційний господарський суд постановив повернути у державну власність 94,5% акцій авіакомпанії «Дніпроавіа», пов’язаної з Ігорем Коломойським, розірвавши договір про їх продаж компанії «Галтера». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвокатку Олену Доненко, яка представляла інтереси Дніпровської міської ради.

Суд зобов’язав депозитарну установу списати з рахунку «Галтери» 111 956 480 акцій «Дніпроавіа», що становлять 94,572% статутного капіталу компанії, та зарахувати їх на рахунок держави Україна. За словами Доненко, після розірвання договору аеропорт має повернутися у власність держави в особі Фонду держмайна.

Суд постановив повернути державі авіакомпанію «Дніпроавіа», пов’язану з Коломойським фото 1

«Інвестиційний договір 2009 року розірвано, і аеропорт має повернутися державі в особі ФДМУ. Шлях був довгим, і на самому його початку в успіх майже ніхто не вірив. Тоді здавалося неможливим навіть позбавити структуру Коломойського сертифіката експлуатанта аеродрому. Але ми це зробили, і зробили в інтересах Дніпровської міської ради», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що «Дніпроавіа» – колишня державна авіакомпанія, яка також володіла частиною майна аеропорту Дніпра. У серпні 2009 року Фонд держмайна продав 94,572% її акцій ТОВ «Галтера», пов’язаному з групою «Приват» Ігоря Коломойського. Відтоді держава кілька разів намагалася розірвати цей договір через суд.

У 2016 році Генеральна прокуратура почала розслідувати законність приватизації. Слідчі вказували, що акції оцінили лише у 58,4 млн грн. У березні 2017 року господарський суд Дніпропетровської області розірвав договір і постановив списати акції на користь держави. У січні 2019 року Верховний Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій і повернув справу на новий розгляд.

Згодом суди двічі відмовили Фонду держмайна. У вересні 2020 року Господарський суд Києва визнав, що «Галтера» не виконала інвестиційних зобов’язань через незалежні від неї причини: з 2014 року аеропорт використовували військові. Інвестувати 882,1 млн грн мали до кінця 2014 року, але, за оцінкою Фонду, «Галтера» вклала лише 142,1 млн грн. У вересні 2022 року Дніпровський окружний адміністративний суд скасував «Галтері» право експлуатувати аеропорт.

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Теги: Фонд державного майна Ігор Коломойський

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