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Суд виніс вирок екссудді Тандиру у справі про загибель нацгвардійця

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Суд виніс вирок екссудді Тандиру у справі про загибель нацгвардійця
Прокуратура просила призначити Тандиру десять років позбавлення волі
фото: hromadske

Колишнього суддю засудили до дев’яти років ув’язнення за смертельну ДТП на блокпосту в Києві

Святошинський районний суд Києва виніс вирок колишньому судді Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України Вадим Бондаренко. Тандира засудили до дев’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що колишній суддя може подати апеляцію та оскражити рішення Святошинського районного суду Києва.

Зазначимо, що у ніч на 26 травня 2023 року на в'їзді в Київ з боку Житомира голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир автомобілем збив військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця. Цього ж дня судді повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

27 травня суд обрав Тандиру запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Надалі його неодноразово продовжували.

У липні 2023 року в ДБР повідомили, що судово-психологічна експертиза показала: на момент ДТП Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння. У серпні ДБР завершило досудове розслідування, а 21 серпня справу передали до суду.

У Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках. Дружина загиблого Анна Бондаренко подала цивільний позов до Тандира на 40 мільйонів гривень. 

На засіданні суду 4 квітня 2024 року адвокати Тандира просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби.

6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Тандира з посади судді Макарівського районного суду.

Прокурор просив суд призначити покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру, Феміда ухвалила рішення зменшити заставу у майже шість разів – з близько 120 млн грн до 20 млн грн. 

Теги: Нацгвардія ДТП суддя Тандир суддя суд

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