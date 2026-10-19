Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Стало відомо, у яких регіонах України зафіксували найбільше банкрутств

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, у яких регіонах України зафіксували найбільше банкрутств
Київ очолив статистику банкрутств українців
фото: lexinform.com.ua

Кількість справ про неплатоспроможність українців зросла на 37%, причому дві третини боржників становлять люди віком від 25 до 45 років

За дев'ять місяців 2026 року в Україні зафіксували 1293 справи про банкрутство фізичних осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше таких проваджень зареєстрували у судах столиці, Київської та Львівської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Опендатаботу».

За інформацією аналітиків, кількість українців, які вирішують офіційно оголосити себе банкрутами, зростає четвертий рік поспіль. Така тенденція спостерігається після скорочення кількості відповідних справ у перший рік повномасштабного російського вторгнення.

Стало відомо, у яких регіонах України зафіксували найбільше банкрутств фото 1
фото: «Опендатабот»

Зокрема, лише за дев'ять місяців поточного року кількість людей у справах про банкрутство вже на 40% перевищила показник за весь 2024 рік.

Крім того, цьогорічний показник майже досяг результату за весь 2025 рік, коли у справах про неплатоспроможність фігурували 1348 українців. Загалом із 2021 року в Україні неплатоспроможними визнали 5014 громадян.

Стало відомо, у яких регіонах України зафіксували найбільше банкрутств фото 2
фото: «Опендатабот»

Найбільше справ про банкрутство фізичних осіб зафіксували у судах Києва. За дев'ять місяців 2026 року в столиці зареєстрували 228 таких проваджень.

Друге місце за кількістю справ посіла Київська область, де зафіксували 130 випадків. Третю позицію зайняла Львівщина зі 109 справами.

Разом на Київ, Київську та Львівську області припадає понад третина всіх випадків банкрутства фізичних осіб, зареєстрованих в Україні протягом зазначеного періоду.

Водночас найбільше зростання кількості справ про неплатоспроможність відбулося на Кіровоградщині. Там показник збільшився більш ніж удвічі – з 20 до 43 випадків. На Київщині кількість справ зросла на 86%, а на Тернопільщині – на 64%.

Проте в окремих областях кількість українців у справах про банкрутство скоротилася. Зокрема, на Вінниччині показник зменшився із 77 до 63 випадків. На Одещині кількість справ скоротилася із 68 до 64, а на Миколаївщині – із 16 до 11.

Аналітики також дослідили вікові характеристики українців, які фігурують у справах про банкрутство. З'ясувалося, що найбільшу частку становлять люди віком від 25 до 45 років. Загалом до цієї вікової категорії належать 876 осіб, або приблизно дві третини від усіх зафіксованих випадків.

Стало відомо, у яких регіонах України зафіксували найбільше банкрутств фото 3
фото: «Опендатабот»

Ще 304 українці старші за 45 років, а 113 осіб – молодші за 25 років. Наймолодшому українцю у справі про банкрутство цьогоріч виповнилося 20 років, тоді як найстаршому – 77.

Цікаво, що у 2026 році серед українців у справах про неплатоспроможність жінок виявилося більше, ніж чоловіків. За дев'ять місяців зафіксували 685 випадків серед жінок та 608 серед чоловіків.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що за перші шість місяців 2025 року в Україні зафіксували 577 випадків банкрутства фізичних осіб. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше таких справ припадало на Київ, Київську область та Львів. За даними Опендатаботу, тоді чоловіки становили 52% українців у справах про неплатоспроможність, а жінки – 48%.

Читайте також:

Теги: банк суд кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдання – створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків, заявив Корецький
Уряд продасть два великі українські банки
Вчора, 16:34
За твердженням російського суду, Гаранін та Євтушенко є громадянами України, Рой і Гаркуша – громадянами РФ
Довічне та 25 років колонії: у Росії засудили чотирьох мелітопольців у справі про підриви
17 жовтня, 16:58
Безпілотники атакували найпотужніший датацентр Росії
Росіяни втратили доступ до банківських сервісів після атаки на датацентр
14 жовтня, 19:24
Адвокати Кузнєцова зажадали закрити справу
Справа «Північних потоків» отримала новий поворот. Адвокати Кузнєцова оскаржили звинувачення
14 жовтня, 17:10
Справа стосується активів ПриватБанку в Криму, які були захоплені після окупації півострова Росією у 2014 році
Приватбанк остаточно переміг Росію в суді: РФ зобов'язана виплатити понад $327 млн
6 жовтня, 19:34
Прем'єр Канади Марк Карні (ліворуч) запросив прем'єра Нової Зеландії Крістофера Люксона взяти участь у переговорах щодо статуту банку наприкінці квітня
Нова Зеландія відмовилася вступити до міжнародного оборонного банку
5 жовтня, 08:36
Після відбуття Зінченком 15 років призначеного покарання, останній зможе клопотати перед президентом України про помилування
Убивця Фаріон отримав довічне, але може вийти з тюрми. Адвокат перелічив умови
3 жовтня, 19:06
За словами Єрмоличева, при формуванні бюджету уряд намагався забезпечити мінімальні потреби судової системи
Судді отримають набагато більші виплати: уряд переглянув держбюджет
24 вересня, 15:10
Воєнним злочинцем виявився 26-річний єфрейтор – заступник командира бойової машини
Катування цивільного в Бучі: російському десантнику оголошено підозру
21 вересня, 16:05

Особисті фінанси

Стало відомо, у яких регіонах України зафіксували найбільше банкрутств
Стало відомо, у яких регіонах України зафіксували найбільше банкрутств
Ціни на пальне 19 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 19 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 18 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 18 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на каву стрімко зростають
Ціни на каву стрімко зростають
Ціни на пальне 18 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 18 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Скільки коштує оренда житла на заході України: де ціни стартують від 8000 грн
Скільки коштує оренда житла на заході України: де ціни стартують від 8000 грн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua