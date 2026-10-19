Стало відомо, у яких регіонах України зафіксували найбільше банкрутств

Кількість справ про неплатоспроможність українців зросла на 37%, причому дві третини боржників становлять люди віком від 25 до 45 років

За дев'ять місяців 2026 року в Україні зафіксували 1293 справи про банкрутство фізичних осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше таких проваджень зареєстрували у судах столиці, Київської та Львівської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Опендатаботу».

За інформацією аналітиків, кількість українців, які вирішують офіційно оголосити себе банкрутами, зростає четвертий рік поспіль. Така тенденція спостерігається після скорочення кількості відповідних справ у перший рік повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, лише за дев'ять місяців поточного року кількість людей у справах про банкрутство вже на 40% перевищила показник за весь 2024 рік.

Крім того, цьогорічний показник майже досяг результату за весь 2025 рік, коли у справах про неплатоспроможність фігурували 1348 українців. Загалом із 2021 року в Україні неплатоспроможними визнали 5014 громадян.

Найбільше справ про банкрутство фізичних осіб зафіксували у судах Києва. За дев'ять місяців 2026 року в столиці зареєстрували 228 таких проваджень.

Друге місце за кількістю справ посіла Київська область, де зафіксували 130 випадків. Третю позицію зайняла Львівщина зі 109 справами.

Разом на Київ, Київську та Львівську області припадає понад третина всіх випадків банкрутства фізичних осіб, зареєстрованих в Україні протягом зазначеного періоду.

Водночас найбільше зростання кількості справ про неплатоспроможність відбулося на Кіровоградщині. Там показник збільшився більш ніж удвічі – з 20 до 43 випадків. На Київщині кількість справ зросла на 86%, а на Тернопільщині – на 64%.

Проте в окремих областях кількість українців у справах про банкрутство скоротилася. Зокрема, на Вінниччині показник зменшився із 77 до 63 випадків. На Одещині кількість справ скоротилася із 68 до 64, а на Миколаївщині – із 16 до 11.

Аналітики також дослідили вікові характеристики українців, які фігурують у справах про банкрутство. З'ясувалося, що найбільшу частку становлять люди віком від 25 до 45 років. Загалом до цієї вікової категорії належать 876 осіб, або приблизно дві третини від усіх зафіксованих випадків.

Ще 304 українці старші за 45 років, а 113 осіб – молодші за 25 років. Наймолодшому українцю у справі про банкрутство цьогоріч виповнилося 20 років, тоді як найстаршому – 77.

Цікаво, що у 2026 році серед українців у справах про неплатоспроможність жінок виявилося більше, ніж чоловіків. За дев'ять місяців зафіксували 685 випадків серед жінок та 608 серед чоловіків.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що за перші шість місяців 2025 року в Україні зафіксували 577 випадків банкрутства фізичних осіб. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше таких справ припадало на Київ, Київську область та Львів. За даними Опендатаботу, тоді чоловіки становили 52% українців у справах про неплатоспроможність, а жінки – 48%.