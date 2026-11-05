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ТЦК скасував відстрочку студенту через пропуск занять і мобілізував його: що вирішив суд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ТЦК скасував відстрочку студенту через пропуск занять і мобілізував його: що вирішив суд
Суд зобов’язав командира військової частини звільнити студента з військової служби
фото: depositphotos

Позивач навчався на третьому курсі приватного закладу освіти

Закарпатський окружний адміністративний суд визнав незаконними призов студента на військову службу та його зарахування до особового складу військової частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Згідно з матеріалами справи № 260/3803/26, позивач навчався на третьому курсі приватного закладу освіти «Університет глобальних стратегій Альтера». У травні його зупинили представники групи оповіщення ТЦК та повідомили про перебування в розшуку. Водночас у застосунку «Резерв+» у чоловіка відображалася чинна відстрочка від мобілізації.

Студент наголосив, що навчається та має законні підстави для відстрочки, тому не повинен перебувати в розшуку. Однак його все одно доставили до ТЦК, де згодом ухвалили рішення про призов на військову службу.

Під час судового розгляду представник ТЦК пояснив, що 20 травня спеціальна комісія скасувала відстрочку студента. Підставою нібито стало невиконання індивідуального навчального плану та фактична відсутність відвідування занять. Наказ про призов було видано вже після ухвалення цього рішення.

Під час дослідження матеріалів суддя встановив, що ТЦК не надав жодного документа від навчального закладу, який підтверджував би припинення навчання студента, його відрахування, переведення на іншу форму освіти або невиконання освітньої програми.

У рішенні суду наголошується, що самих тверджень про прогули та невиконання навчального плану недостатньо для позбавлення людини права на відстрочку. Суддя також наголосив, що ТЦК не може підміняти собою заклад освіти та самостійно робити висновки про втрату студентом права на відстрочку на підставі припущень щодо його навчання.

У результаті суд задовольнив позов чоловіка. Призов на військову службу та зарахування до списків особового складу військової частини визнали протиправними. Суд зобов’язав командира військової частини звільнити студента з військової служби. Водночас рішення може бути оскаржене.

До слова, Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову територіального центру комплектування та соціальної підтримки у наданні відстрочки від мобілізації студенту, який навчається за денною формою. Причиною відмови в ТЦК назвали нібито перебування чоловіка в оперативному бойовому резерві.

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Теги: суд мобілізація ТЦК

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