Коломойський отримав нову підозру

Наталія Порощук
Правоохоронці підозрюють олігарха в махінаціях з коштами
фото: Уніан

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними «РБК-Україна», йдеться про Ігоря Коломойського та Приватбанк.

За матеріалами справи, у 2014 році бізнесмен та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали банку. Як встановило розслідування, фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

«Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу. За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем», – йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує, що на цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування. За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування».

«До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій», – додає СБУ.

Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. Досудове розслідування триває.

Зауважимо, Ігор Коломойський перебуває у СІЗО через підозри у фінансових злочинах. Один з них – це виведення коштів з ПриватБанку. У вересні 2023 року правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом та шахарйстві. Протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Згодом Коломойський отримав ще одну підозру.

Того ж року Ігоря Коломойського залишили під арештом. Згідно з рішенням суду, Коломойський перебував під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн. Згодом заставу зменшили.

Раніше «Главком» писав про те, як бізнесмен Ігор Коломойський, який є фігурантом низки кримінальних справ, не зміг доїхати до зали суду через нібито поломку транспортного засобу. Коломойський заявляв, що 8 та 9 грудня розповість інформацію про нібито корупцію президента Володимира Зеленського та його оточення, а також своє бачення ситуації у справі бізнесмена Тимура Міндіча. Наразі судове засідання перенесено на 11 грудня.

Нагадаємо, що нещодавно сторона бізнесмена Ігоря Коломойського подала апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ «ПриватБанк» щодо відшкодування збитків. За словами адвоката Коломойського Олександра Лисака, суд прийняв скаргу до розгляду та призупинив виконання рішення суду першої інстанції.

До слова, двокат Олександр Лисак повідомив, що 9 квітня 2026 року Європейський суд з прав людини офіційно прийняв до розгляду заяву Ігоря Коломойського № 2652/26. Йдеться про незаконне визнання Коломойського таким, що втратив українське громадянство.

Київська митниця спалила майже 60 кг наркотиків, замаскованих під цукерки і жувальну гумку
Коломойський отримав нову підозру
На Буковині перед судом постануть ділки, які продавали «права» за €350
На Рівненщині затримано чоловіка, який стріляв у військових ТЦК та поліцейського
У Білій Церкві біля будівлі ТЦК чоловік кинув бойову гранату (фото)
Афера на $128 тис. Названо народну артистку, яка постраждала від шахраїв
