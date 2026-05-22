Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Боголюбов і Коломойський програли апеляцію та мають повернути Приватбанку $3 млрд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Боголюбов і Коломойський програли апеляцію та мають повернути Приватбанку $3 млрд
фото: pmg.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Наразі банк буде домагатися звернення до примусового виконання судового рішення

Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на рішення Високого суду, який у липні 2025 року постановив стягнути з них понад $3 млрд на користь банку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

«Приватбанк вітає рішення Апеляційного суду, який підтримав первинне рішення Високого суду Англії та Уельсу про те, що пани Коломойський та Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти банку і повинні відшкодувати йому завдані збитки. Зокрема, Апеляційний суд відхилив аргументи колишніх власників про те, що вони повернули привласнені кошти за рахунок надходжень, отриманих в результаті подальших шахрайських дій проти банку», – наголосив банк.

Зазначається, що у 2017 році банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. «Наразі банк буде домагатися звернення до примусового виконання судового рішення по суті стосовно таких активів, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України», – додається у заяві.

Нагадаємо, що Боголюбов та Коломойський відмили, як стверджують правоохоронці, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн. За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, «Об`єднаної єврейської общини України», ФК «Дніпро»,  ПАТ «НПК-Галичина» та ще однієї компанії ТОВ «Протон-21», що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.

Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними.

Згодом суд Англії виніс рішення щодо колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, зобов’язавши їх виплатити банку понад $3 млрд у дуже короткий термін – до 24 листопада 2025 року.

Читайте також:

Теги: Приватбанк Ігор Коломойський Геннадій Боголюбов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці банку працюють над розв'язанням проблеми
У застосунку Приватбанку стався збій (оновлено)
11 травня, 12:12
Іван Марчук вважається найдорожчим аукціонним художником в Україні
Іван Марчук – 90. Пророцтва на полотні, найдорожчі картини та найвідоміші колекціонери Ювілей
11 травня, 11:25
Правоохоронці підозрюють олігарха в махінаціях з коштами
Коломойський отримав нову підозру
1 травня, 11:48

Бізнес

Боголюбов і Коломойський програли апеляцію та мають повернути Приватбанку $3 млрд
Боголюбов і Коломойський програли апеляцію та мають повернути Приватбанку $3 млрд
Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше
Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше
«Нова пошта» запустила кур’єрську доставку в Чехії
«Нова пошта» запустила кур’єрську доставку в Чехії
Другий за місяць. Ще один член наглядової ради «Енергоатома» подав у відставку
Другий за місяць. Ще один член наглядової ради «Енергоатома» подав у відставку
«Метінвест» запустив програму повернення українських студентів з-за кордону
«Метінвест» запустив програму повернення українських студентів з-за кордону
Міненерго та СБУ включилися в ситуацію навколо Червоноградської збагачувальнох фабрики
Міненерго та СБУ включилися в ситуацію навколо Червоноградської збагачувальнох фабрики

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua