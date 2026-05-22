Боголюбов і Коломойський програли апеляцію та мають повернути Приватбанку $3 млрд

Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на рішення Високого суду, який у липні 2025 року постановив стягнути з них понад $3 млрд на користь банку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

«Приватбанк вітає рішення Апеляційного суду, який підтримав первинне рішення Високого суду Англії та Уельсу про те, що пани Коломойський та Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти банку і повинні відшкодувати йому завдані збитки. Зокрема, Апеляційний суд відхилив аргументи колишніх власників про те, що вони повернули привласнені кошти за рахунок надходжень, отриманих в результаті подальших шахрайських дій проти банку», – наголосив банк.

Зазначається, що у 2017 році банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. «Наразі банк буде домагатися звернення до примусового виконання судового рішення по суті стосовно таких активів, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України», – додається у заяві.

Нагадаємо, що Боголюбов та Коломойський відмили, як стверджують правоохоронці, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн. За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, «Об`єднаної єврейської общини України», ФК «Дніпро», ПАТ «НПК-Галичина» та ще однієї компанії ТОВ «Протон-21», що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.

Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними.

Згодом суд Англії виніс рішення щодо колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, зобов’язавши їх виплатити банку понад $3 млрд у дуже короткий термін – до 24 листопада 2025 року.