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Коли закінчиться війна в Україні: оновлений прогноз від МВФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Коли закінчиться війна в Україні: оновлений прогноз від МВФ
У МВФ прогнозують, що післявоєнне відновлення буде уповільнене шрамами від тривалих боїв
фото з відкритих джерел

За прогнозом МВФ, інфляція знизиться до 7,5% до кінця року через ослаблення тиску витрат

Аналітики Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Термін завершення інтенсивних бойових дій відсунувся ще на рік. Про це йдеться у Меморандумі МВФ.

Базовий сценарій передбачає, що вплив війни буде зосереджено на територіях із уже зниженою економічною активністю через ситуацію з безпекою.

Як ідеться в оновленому базовому сценарії, війна зійде нанівець в останньому кварталі 2025 року, що чинитиме сильний гальмівний вплив. Водночас Україна зможе підтримувати помірне (економічне) зростання.

При цьому у червні МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року.

«Хоча зростання залишиться позитивним, зумовленим відновленням, триваліша війна передбачає негативний вплив на економічні показники через більш постійну невизначеність, нестачу робочої сили, тиск імпорту, пов'язаний з обороною і ремонтом, і динаміку населення», – ідеться в меморандумі.

Базовий сценарій на 2024 рік

МВФ оцінює зимовий дефіцит енергії в 3-4 ГВт, що «відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін».

«Інфляція продовжить зростання до 9% (р/р) до грудня, відбиваючи різке підвищення цін виробників (переважно з допомогою енергії) і витрат за робочої сили. Реальне зростання ВВП у 2024 році прогнозується на рівні 3%. Зростання, ймовірно, помірно уповільниться у третьому кварталі, при цьому ранній урожай та стійкість експорту компенсують негативний вплив дефіциту енергії», – ідеться в повідомленні.

Тоді як зовнішнє фінансування збільшить валові міжнародні резерви до 42,6 млрд доларів, сказано у прогнозі.

Базовий сценарій на 2025 рік

За прогнозом МВФ, у 2025-му інфляція знизиться до 7,5% до кінця року через ослаблення тиску витрат. Тоді, як дефіцит поточного рахунку збільшиться до 27,1 млрд доларів (14,3% ВВП) через стійкі потреби в імпорті.

«Попри погіршення поточного рахунку, деяке скорочення чистих прямих іноземних інвестицій та збільшення готівкових валютних коштів поза банками на тлі невизначеностей, пов'язаних із війною, валові резерви збільшаться до 44,9 млрд доларів за підтримки зовнішнього фінансування, прогнозує МВФ», – вказано в повідомленні.

Післявоєнний період

У МВФ прогнозують, що післявоєнне відновлення буде уповільнене шрамами від більш тривалої війни, але середньострокова перспектива ґрунтується на сильній програмі реформ та шляхах до вступу до ЄС.

Загалом оновлений базовий прогноз передбачає сукупну втрату реального рівня ВВП на 2% до 2027 року (і на 2,7% до 2033 року) щодо прогнозу за червень.

«Однак потенційне зростання залишиться в цілому незмінним, оскільки інвестиційні потоки та загальна продуктивність факторів (рухлива рішучими реформами, зусиллями з реконструкції та впевненістю) домінуватимуть над несприятливим впливом більш тривалої війни на основний капітал та робочу силу», – ідеться у прогнозі.

Нагадаємо, Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько 1,1 мільярда доларів, які підуть на підтримку державного бюджету. 

Також Україна погіршила свої позиції в рейтингу економічної свободи, опинившись серед країн із найнижчим рівнем економічної свободи у світі.

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Теги: інфляція війна фінансування Україна урожай населення підвищення цін

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