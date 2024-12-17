Мир – ціною територій? Поляки здивували результатом опитування щодо України

Як показало опитування, мирні переговори з РФ частіше підтримують поляки у віковій групі 18-24 років, жителі маленьких міст, малоосвічені люди

Лише 31% польських респондентів зараз вважає, що Україні слід продовжувати боротьбу без жодних поступок Росії

У Польщі 55% респондентів висловилися за завершення війни в Україні навіть ціною територіальних поступок Росії. Водночас у квітні 2022 року так вважали лише 26% опитаних. Про це свідчить опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), передає «Польське радіо».

Соціологи зазначають, що це вперше після початку повномасштабної війни в Україні у польському суспільстві переважає думка, що Київ має досягти з РФ мирної угоди, навіть якщо це передбачатиме втрату Україною частини територій чи незалежності. Зараз такої думки дотримуються 55% респондентів, тоді як у вересні цього року такої думки були 39% респондентів.

Лише 31% польських респондентів зараз вважає, що Україні слід продовжувати боротьбу без жодних поступок Росії (у вересні 2024-го таких було 46%, у квітні 2022-го – 59%).

Центр дослідження зазначає, що на різних етапах війни поляки вважали, що українці (за підтримки Заходу) повинні продовжувати воювати й не йти на поступки Росії. Однак із початку другого року великої війни цей відсоток постійно знижувався, а за останні три місяці впав на кілька процентних пунктів.

Як показало опитування, мирні переговори з РФ частіше підтримують поляки у віковій групі 18-24 років, жителі маленьких міст, малоосвічені люди, громадяни в скрутному матеріальному становищі, глибоко релігійні та ті, хто сповідує праві погляди.

Дослідження проводили з 28 листопада по 8 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у Польщі збільшилася кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Згідно з результатами дослідження, спостерігається падіння прихильності поляків до усіх питань, пов’язаних з українцями, окрім шкільного навчання для дітей. Так, можливість українських дітей ходити до школи у Польщі підтримують 82% респондентів.

Також рівень симпатії громадян України до Польщі та поляків знизився із 83% у 2022 році до 41% цьогоріч. Про це йдеться в опитуванні проведеного українською компанією Info Sapiens на замовлення Центру Мерошевського,