Відключення світла 14 грудня: як діятимуть графіки

Причина відключення світла – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак

Завтра, 14 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 14 грудня

Відключення для побутових споживачів:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень;

13:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу:

00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Укренерго нагадує, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, вранці по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували країну ракетами та безпілотниками. Ворог здійснив черговий масований удар по Україні. За попередніми даними, Російська Федерація запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.