Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла 14 грудня: як діятимуть графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла 14 грудня: як діятимуть графіки
колаж: glavcom.ua

Причина відключення світла – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак

Завтра, 14 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 14 грудня

Відключення для побутових споживачів:

  • 00:00 – 13:00 – одна черга відключень;
  • 13:00 – 17:00 – дві черги відключень;
  • 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу:

  • 00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Укренерго нагадує, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Нагадаємо, вранці по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували країну ракетами та безпілотниками. Ворог здійснив черговий масований удар по Україні. За попередніми даними, Російська Федерація запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

Читайте також:

Теги: відключення світла енергетика електроенергія Україна українці Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США готують новий пакет військової допомоги для України
США нададуть Україні пакет допомоги на майже $1 млрд: що туди ввійде
7 грудня, 23:36
Основним посередником в обміні полоненими, як і зазвичай виступають Об'єднані Арабські Емірати
Обмін полоненими: Лубінець анонсував хороші новини
7 грудня, 13:59
МОН надало статистику щодо виїзду чоловіків за кордон
Міністерство освіти назвало категорії чоловіків, яким дозволено виїжджати за кордон
3 грудня, 08:30
Зеленський подякував громадянам США за підтримку України
Зеленський у День подяки звернувся до американців
28 листопада, 18:10
У Донецьку командира «Грузинського легіону» заочно засудили до 23 років ув’язнення
У Донецьку командира «Грузинського легіону» заочно засудили до 23 років ув’язнення
27 листопада, 02:57
Гіллі наголосив на підтримці України
Війна в Україні сягла критичної фази – міністр оборони Британії
26 листопада, 20:36
Баргилевич запевнив, що настрій на фронті «нормальний, бойовий, немає ніякого хитання»
«Єдине, що хлопцям на фронті потрібно». Начальник Генштабу звернувся до українців
20 листопада, 16:00
Китай відтепер має нову сонячну станцію
Перша плавуча сонячна електростанція з'явилась у Китаї
18 листопада, 13:35
Павільйон «МастерШеф» постраждав від російської атаки
Внаслідок атаки РФ постраждав знімальний майданчик відомого українського телешоу
13 листопада, 20:22

Суспільство

Коли закінчиться війна в Україні? Прогноз від The New York Times
Коли закінчиться війна в Україні? Прогноз від The New York Times
Відключення світла 14 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла 14 грудня: як діятимуть графіки
Коли РФ може вдарити «Орєшніком» по Україні? Financial Times назвала дату
Коли РФ може вдарити «Орєшніком» по Україні? Financial Times назвала дату
Росія активно використовує проти ЗСУ хімію. Названо заборонені речовини
Росія активно використовує проти ЗСУ хімію. Названо заборонені речовини
«Не піхота вирішує хід війни». Марія Берлінська назвала людей, які є ключовими для України в цей час
«Не піхота вирішує хід війни». Марія Берлінська назвала людей, які є ключовими для України в цей час
Стояв на захисті держави з перших днів війни. Згадаймо Володимира Воробця
Стояв на захисті держави з перших днів війни. Згадаймо Володимира Воробця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
49K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
30K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
22K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua