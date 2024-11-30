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Президент Києво-Могилянської академії розказав, як його виш тепер вчить українських студентів за кордоном

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Президент Києво-Могилянської академії розказав, як його виш тепер вчить українських студентів за кордоном
Києво-Могилянська академія відкрила своє представництво в Мюнхені
фото з відкритих джерел

Сергій Квіт: «Ми відкрили першу в Україні міждисциплінарну бакалаврську програму, адресовану дітям родин наших біженців, які живуть в Німеччині»

 

Києво-Могилянська академія торік відкрила першу в Україні міждисциплінарну бакалаврську програму, адресовану дітям біженців, які живуть в Німеччині. Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», розповів президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт.

«Там, здається, біля 5,5 тис українських дітей склали тести НМТ. Тобто вони не розривають зв’язки Україною. Ця програма дуже успішна. Частково на цю програму вступили випускники шкіл в Україні, а частково – ми маємо представництво в Мюнхені в Баварії. Це змішане навчання онлайн і офлайн, тому що ми посилаємо туди викладачів, які їздять і вертаються. Наступного року ми плануємо відкриття ще однієї програми в Німеччині в іншій землі. І будемо працювати в цьому напрямі далі. Тобто, ми даємо нашим дітям за кордоном українську перспективу», – пояснив президент президент Києво-Могилянської академії.

За словами Сергія Квіта, закордонна програма Могилянки не відрізняється від української. Тут студенти мають можливості вибирати для себе курси.

«Людина сама повинна сформувати для себе розуміння, що їй потрібно в житті, хто вона є, куди рухається. Такі практики є в Західній Європі, в США. Головною метою є персональне зростання студентів, розвиток лідерських якостей і того, що їм потрібні в житті. Тут присутній гуманітарний компонент, який дуже потрібен. Тому що університети поширюють цінності і з цієї точки зору розвивають суспільство, бо вони виховують людей, які приходять в реальне життя, чи то професійне, чи то політичне як лідери і як ті люди, які мають бачення майбутнього цієї країни», – сказав ексміністр освіти.

Нагадаємо, президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт вважає, що в Україні функціонує занадто багато університетів.

Як повідомлялося, найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова. Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка – 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави. 

До слова, Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу «Стартап-школа – інкубатор – акселератор». Це допоможе студентам, які мають власні ідеї для бізнесу, одразу почати їх реалізацію.

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Теги: Німеччина освіта студенти навчання президент університет

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