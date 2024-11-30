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Чи закінчиться війна у 2025 році: Зеленський відповів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи закінчиться війна у 2025 році: Зеленський відповів
Щоб говорити з Путіним, Україні треба мати сильну позицію ,переконаний президент
фото: скріншот із відео

Дональд Трамп здатний чинити великий тиск на РФ через посилення України

Війну в Україні можна закінчити у 2025 році, якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для SkyNews.

«Ми зробимо все, щоби закінчити цю війну. У нас є всі можливості закінчити цю війну наступного, 2025 року. Ми можемо це зробити, але тільки разом із Європою, США, звичайно, з Україною як головною частиною цієї угоди. Я певен, що ми можемо чинити величезний тиск на Росію через посилення України, потім дипломатичним шляхом», – сказав глава держави.

На його думку, новообраний американський президент США Дональд Трамп здатний чинити великий тиск на РФ через посилення України.

«Це (закінчення війни, – ред.) може статися швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього хоче. Зрозуміло, що це не легко і це не відбудеться завтра. Але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень і волі інших лідерів», – вважає президент.

Відповідаючи на запитання про готовність до переговорів з Путіним, Зеленський сказав, що «говорити тільки заради розмови, заради амбіцій Путіна є нерозумним».

«Нам потрібно мати сильну позицію. Якщо ми матимемо сильну позицію, тоді він (Путін, – ред.) буде нас слухати. Інакше – він просто говоритиме», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, також в цьому інтерв’ю Зеленський наголосив, що запрошення в НАТО має бути для України в її міжнародно визнаних кордонах. А для того, аби зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під НАТО-парасольку ту частину України, яку ми контролюємо і треба зробити це швидко, а далі вже інші території Україна може повертати дипломатично. 

До слова, раніше повідомлялося, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

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Теги: війна путін Дональд Трамп військові Володимир Зеленський Україна президент запрошення

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