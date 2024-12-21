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В ЗСУ можуть з’явитися Кіберсили – деталі законопроєкту

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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В ЗСУ можуть з’явитися Кіберсили – деталі законопроєкту
Метою проєкту закону є створення військової та технічної організаційної структури у складі Збройних сил України за стандартами НАТО
фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада виступає за впровадження стандартів НАТО в армії

Група народних депутатів зареєструвала проєкт Закону «Про Кіберсили Збройних сил України». Про це йдеться у статті «Главкома» «Про шлюби і продаж нерухомості забудьте до 2025 року! Хто «поклав» реєстри і що далі?».

Метою проєкту закону є створення військової та технічної організаційної структури у складі Збройних сил України за стандартами НАТО. Вона відповідатиме за кібероборону України, захист суверенітету та територіальної цілісності в кіберпросторі. У Кіберсили ЗСУ пропонується набирати фахівців, які у тому числі організовуватимуть «періодичне навчання та злагодженість кіберрезервістів для формування сталого кадрового інтелектуального потенціалу вмотивованих громадян України».

Як дізнався «Главком» із пояснювальної записки до законопроєкту, Кіберсили ЗСУ будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача Збройних сил України, а на політичному рівні у сферах національної безпеки і оборони держави, – під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача-президента України.

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Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача Збройних сил
Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача Збройних сил

Автори проєкту закону пропонують фінансувати Кіберсили ЗСУ в межах коштів держбюджету, передбачених Міноборони України на 2025 рік. Йдеться про суму 14 млн грн, виділених на заходи радіоелектронної та кіберборотьби в ЗСУ.

Як повідомляв «Главком», що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.   

Нагадаємо, ввечері 19 грудня в роботі державних реєстрів стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Читайте також: Про шлюби і продаж нерухомості забудьте до 2025 року! Хто «поклав» реєстри і що далі?
Теги: законопроєкт Верховна Рада кібербезпека ЗСУ військові війна

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