Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві вдруге за ніч оголошена повітряна тривога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві вдруге за ніч оголошена повітряна тривога
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу атаки дронів
ілюстрація: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 01:47 у Києві вдруге від початку доби залунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожі дрони рухаються в напрямку української столиці.

Перед цим о 00:34 у Києві оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу атаки безпілотників для низки областей. О 00:49 оголошувався відбій тривоги в Києві. 

Карта повітряних тривог нині має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Київ війна обстріл Україна тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
22 листопада, 01:47
У мережі припустили, що шум пов'язаний із роботою ТЕЦ
Кияни поскаржилися на «дивний шум» у Києві. Реакція КМДА
20 листопада, 11:27
Генерал Баргилевич дав своє перше велике інтерв’ю «Главкому»
Начальник Генштабу генерал Баргилевич: Бої на Курщині важчі, ніж бої на Донбасі
20 листопада, 12:10
Ситуація на фронті 21 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2024 року
21 листопада, 00:00
На Закарпатті заблоковано рух потяга
На Закарпатті каміння впало на колії: рух потягів змінений
23 листопада, 09:41
Піротехніки швидкого реагування ДСНС провели ретельне обстеження території, де знайшли бойову частину безпілотника
На Київщині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено чотири будинки
25 листопада, 15:25
Влітку 2021 року Морозевич завершив навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і отримав звання лейтенанта
Загинув у перші дні вторгнення росіян. Згадаймо Маркіяна Морозевича
2 грудня, 09:00
Триває 1021-й день повномасштабної війни
Окупанти мають успіх у 10 населених пунктах Донеччини: DeepState оновив мапу
10 грудня, 06:15
Військова підготовка у армії КНДР триває аж два місяці на рік – узимку
Солдат, що утік із КНДР, розповів правду про армію Кім Чен Ина
16 грудня, 00:13

Події в Україні

У Києві вдруге за ніч оголошена повітряна тривога
У Києві вдруге за ніч оголошена повітряна тривога
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту
DeepState: Окуповано ще один населений пункт (мапа)
DeepState: Окуповано ще один населений пункт (мапа)
Кривий Ріг зазнав ракетної атаки: троє постраждалих, серед них дитина (оновлено)
Кривий Ріг зазнав ракетної атаки: троє постраждалих, серед них дитина (оновлено)
Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року
Інформація про стан енергосистеми. ДТЕК звернувся до споживачів
Інформація про стан енергосистеми. ДТЕК звернувся до споживачів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
53K
Сирійці мішками несуть гроші до банків
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
23K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
20K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua