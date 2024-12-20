У Києві вдруге за ніч оголошена повітряна тривога

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 01:47 у Києві вдруге від початку доби залунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожі дрони рухаються в напрямку української столиці.

Перед цим о 00:34 у Києві оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу атаки безпілотників для низки областей. О 00:49 оголошувався відбій тривоги в Києві.

Карта повітряних тривог нині має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні.