Канада забороняє в'їзд Путіну та його соратникам

Міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічино заявив, що країна забороняє в'їзд для приблизно тисячі росіян, що потрапили під санкції, включаючи президента РФ Володимира Путіна. Про це він написав у своєму Twitter.

«Канада підтримує Україну перед жорстоким нападом уряду Путіна, і ми маємо намір закликати Росію до відповіді за її злочини. Ось чому ми щойно оголосили про заборону на в'їзд для приблизно тисячі росіян, включаючи Путіна та членів його оточення», – написав він.

In the face of the Putin regime's brutal attack, Canada stands with Ukraine – and we will hold Russia accountable for its crimes.



That's why we just announced that we’re banning roughly 1,000 Russians - including Putin and his accomplices - from entering Canada.