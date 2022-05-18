Канада забороняє в'їзд Путіну та його соратникам

Особи вже є фігурантами канадських санкційних списків

Міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічино заявив, що країна забороняє в'їзд для приблизно тисячі росіян, що потрапили під санкції, включаючи президента РФ Володимира Путіна. Про це він написав у своєму Twitter.

«Канада підтримує Україну перед жорстоким нападом уряду Путіна, і ми маємо намір закликати Росію до відповіді за її злочини. Ось чому ми щойно оголосили про заборону на в'їзд для приблизно тисячі росіян, включаючи Путіна та членів його оточення», – написав він.

In the face of the Putin regime's brutal attack, Canada stands with Ukraine – and we will hold Russia accountable for its crimes.



That's why we just announced that we’re banning roughly 1,000 Russians - including Putin and his accomplices - from entering Canada. — Marco Mendicino (@marcomendicino) May 17, 2022

За його словами, ці особи вже є фігурантами канадських санкційних списків.

Мендічино зазначив, що заборона в'їзду в Канаду близьким соратникам і ключовим прихильникам режиму Путіна є одним із багатьох способів притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні.

Banning close associates and key supporters of Putin's regime from entering Canada is one of the many ways we're holding Russia accountable for its crimes in Ukraine. https://t.co/Zos3xESLFS — Marco Mendicino (@marcomendicino) May 17, 2022

Канада не може заборонити в'їзд особам, на яких поширюються раніше введені фінансові санкції, без внесення поправок до Закону Про імміграцію та захист біженців.

«Після вступу в силу ці поправки до закону будуть застосовуватися до всіх іноземних громадян, щодо яких діють санкції Канади, і будь-яким супроводжуючим їх членам сім'ї», – йдеться в заяві Міністерства громадської безпеки Канади.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

Нагадаємо, надзвичайна і повноважна посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що її країна готується до поставок нашим захисникам сучасної зброї. Німеччина зрозуміла, що війна не закінчиться швидко.

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