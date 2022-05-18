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    Канада забороняє в'їзд Путіну та його соратникам

    Канада заборонила в'їзд для приблизно тисячі росіян, включаючи Путіна - Канада забороняє в'їзд Путіну та його соратникам
    Канада заборонила в'їзд для приблизно тисячі росіян, включаючи Путіна
    фото з відкритих джерел

    Особи вже є фігурантами канадських санкційних списків

    Міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічино заявив, що країна забороняє в'їзд для приблизно тисячі росіян, що потрапили під санкції, включаючи президента РФ Володимира Путіна. Про це він написав у своєму Twitter.

    «Канада підтримує Україну перед жорстоким нападом уряду Путіна, і ми маємо намір закликати Росію до відповіді за її злочини. Ось чому ми щойно оголосили про заборону на в'їзд для приблизно тисячі росіян, включаючи Путіна та членів його оточення», – написав він.

    За його словами, ці особи вже є фігурантами канадських санкційних списків.

    Мендічино зазначив, що заборона в'їзду в Канаду близьким соратникам і ключовим прихильникам режиму Путіна є одним із багатьох способів притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні.

    Канада не може заборонити в'їзд особам, на яких поширюються раніше введені фінансові санкції, без внесення поправок до Закону Про імміграцію та захист біженців.

    «Після вступу в силу ці поправки до закону будуть застосовуватися до всіх іноземних громадян, щодо яких діють санкції Канади, і будь-яким супроводжуючим їх членам сім'ї», – йдеться в заяві Міністерства громадської безпеки Канади.

    Нагадаємо, Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

    Нагадаємо, надзвичайна і повноважна посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що її країна готується до поставок нашим захисникам сучасної зброї. Німеччина зрозуміла, що війна не закінчиться швидко.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Канада забороняє в'їзд Путіну та його соратникам