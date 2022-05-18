Військові цілі Києва стають сміливішими: що пише світова преса

Швеція на шляху до НАТО – Кремль забезпечив цей поворотний момент

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 17 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

The Times розміщує на першій шпальті фото воїна «Азова», яке було опубліковано у соцмережах. Боєць під променем сонця стоїть у обложеному заводі «Азовсталь».

Європа

Австрія. Газета Der Standard. Глави урядів Швеції Магдалена Андерссон і Фінляндії Санна Марін мають більшість у парламентах своїх країн за вступ до НАТО. Через напад Росії на Україну вони хочуть відмовитися від нейтральної політики.

Нідерланди. Het Financieele Dagblad: «Кількість робочих місць зростає швидше, ніж будь-коли, незважаючи на війну та інфляцію». Вакансії на ринку праці встановила новий рекорд і призведуть до подальшого зростання зарплат.

У країні навіть спостерігається дефіцит робочої сили. У першому кварталі поточного року зросла кількість вакансій на 100 безробітних, що є основним показником напруженості на ринку праці.

Цього року число вакансій збільшилося зі 106 до 133, що свідчить про безпрецедентну напругу на ринку праці. На кінець березня було 451 000 вакансій, тоді як CBS нарахувала лише 338 000 безробітних.

США

WSJ: «Військові цілі Києва стають сміливішими». Оскільки українські військові продовжують повертати окуповану Росією територію, у Києві зростають амбіції щодо того, щоб визначати перемогу.

Українські війська у північно-східному районі Харкова відновили територію на кордоні з Росією, заявив у понеділок очільник області Олег Синєгубов. Російські війська продовжували обстрілювати міста на сході Донбасу та завдали ракетного удару по західній Україні.

Синєгубов сказав, що навіть у той час як Україна відвойовує територію, захоплену Росією в останні місяці, ситуація в регіоні залишається нестабільною. Він попередив, що Росія готується до наступу в районі Ізюма, міста на південний схід від Харкова, де окупанти створили передній штаб своїх операцій для завоювання Донбасу.

Нагадаємо, у Харківській області найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, але Збройні сили України там перейшли в контрнаступ.

За повідомленням американського Інституту вивчення війни, російські загарбники, ймовірно, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова, не витримавши українських контрнаступів і обмеженої кількості підкріплень.