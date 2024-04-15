Командувачем військ ОК «Захід» призначено генерала Шведюка

Як відзначив Шведюк, відсьогодні, 15 квітня, він має честь очолити оперативне командування

Бригадного генерала Володимир Шведюка призначено командувачем військ Оперативного командування «Захід». Про це повідомила пресслужба оперативного командування.

«Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних Сил України. Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами і перед Україною.

Ми, як потужний організм, стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої кропіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування «Захід» – велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі. І я вірю, що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів», – заявив Шведюк.

Що відомо про генерала Володимира Шведюка:

у 2016 році очолив посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК "Захід";

з 2018 по 2019 роки очолював посаду командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади;

до березня 2022 року перебував на посаді заступника командувача сил Тероборони ЗСУ;

з березня 2022 року очолив штаб угруповання Об’єднаних сил;

з січня 2024 року обіймав посаду начальника штабу – заступник командувача Сил ТрО ЗСУ.

Раніше «Главком» повідомляв, що у силах оборони України відбулася ротація топ-командуючих. Зокрема звільнено двох українських командирів. На їхнє місце вже призначено нових керівників. «Командувача ОК «Південь» Андрія Ковальчука та командувача ОК «Захід» Сергія Литвинова звільнили», – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він також додав, що командувачем ОК Південь призначено полковника Шаповалова, колишнім комбригом 59-ї бригади. Командувачем ОК Заходу призначено бригадного генерала Шведюка Володимира. Раніше він служив у силах ТРО.