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Уряд запровадив «Єдину ветеранську лінію»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд запровадив «Єдину ветеранську лінію»
Телефонна лінія має допомогти українським захисникам і захисницям, а також їхнім родинам
фото з відкритих джерел

«Єдина ветеранська лінія» працюватиме щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі

В Україні уряд запровадив телефонну «Єдину ветеранську лінію», яка має на меті допомагати українським захисникам і захисницям, а також їхнім родинам. Відповідну ініціативу напрацювало українське Міністерство у справах ветеранів спільно з Товариством Червоного Хреста України.

«Впровадження телефонної «Єдиної ветеранської лінії» є важливим кроком і складовою нової ветеранської політики на підтримку українських захисників і захисниць та їхніх рідних», – йдеться в повідомленні Мінветеранів.

За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих військових.

Працює «Єдина ветеранська лінія» щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

Нагадаємо, майже всі українці (96%) довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від окупантів.

До слова, в Україні з'явився застосунок для військових, ветеранів та їхніх родин.

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Теги: ветеран Міністерство у справах ветеранів військові

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