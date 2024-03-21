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Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
Закон підтримало 296 депутатів.
фото з відкритих джерел

Геращенко зауважила, що Комітет врахував 26 правок «Європейської солідарності» щодо захисту військовослужбовців.

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. 

Цей закон забезпечує права військовослужбовців на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, права поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, визначення втрати працездатності.

Також законом надається можливість звільнення військовослужбовців для догляду за хворою дитиною віком до 14 років. Вносяться зміни до дисциплінарних статутів щодо недопущення військовослужбовцями порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями, що, в принципі, вже й так врегульовано у законодавстві.

Передбачається можливість заміщення цивільними посад військових капеланів підрозділів Сил оборони.

Передбачаються відпустки для військовослужбовців при народженні дитини.

Впроваджуються відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців.

1 міс. в зоні бойових дій – 4 місяці вислуги.

Геращенко зауважила, що Комітет врахував 26 правок «Європейської солідарності» щодо захисту військовослужбовців.

Зокрема:

  • військовослужбовці матимуть ті ж права на свободу слова в соцмережах, що і інші українці. Цензури для військових в соцмережах не буде. Порушення таємниці регулюється іншими нормами і статутами.Воєнна таємниця - це не політична цензура.
  • військовослужбовці зможуть 12 місяців перебувати на лікуванні, в тому числі за кордоном, без необхідності кожні 4 місяці проходити ВЛК.
  • на рівні закону встановлено грошова виплата у разі загибелі військовослужбовця на рівні 15 млн грн.
  • військовими капеланами не можуть бути особи, які належать до російської православної церкви.

Депутати Ірина Фріз та Андрій Парубій провели ці важливі правки в Комітеті, які у підсумку підтримала сесійна зала.

Комітет врахував 26 правок «Європейської солідарності» щодо захисту військовослужбовців.
Комітет врахував 26 правок «Європейської солідарності» щодо захисту військовослужбовців.
фото Facebook Ірини Геращенко

Закон підтримало 296 депутатів.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розглянути всі поправки до нового законопроєкту про мобілізацію вже наступного тижня. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник голови комітету, народний депутат від фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв.

«Наразі ми опрацювали близько 1500 поправок, загалом процес іде доволі швидко. Не всі парламентарі, які подавали правки, хочуть їх відстоювати у комітеті, тому це пришвидшує справу. Сподіваюся, що наступного тижня ми завершимо з усіма 4300 поправками», – зазначив він.

Чернєв додав, що «поки важко уявити», яким саме буде законопроєкт, тому що не всі поправки проходять розгляд.

Теги: Андрій Парубій Верховна Рада Ірина Геращенко закон українці цензура військові

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