Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців

Геращенко зауважила, що Комітет врахував 26 правок «Європейської солідарності» щодо захисту військовослужбовців.

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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Цей закон забезпечує права військовослужбовців на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, права поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, визначення втрати працездатності.

Також законом надається можливість звільнення військовослужбовців для догляду за хворою дитиною віком до 14 років. Вносяться зміни до дисциплінарних статутів щодо недопущення військовослужбовцями порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями, що, в принципі, вже й так врегульовано у законодавстві.

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Передбачається можливість заміщення цивільними посад військових капеланів підрозділів Сил оборони.

Передбачаються відпустки для військовослужбовців при народженні дитини.

Впроваджуються відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців.

1 міс. в зоні бойових дій – 4 місяці вислуги.

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Геращенко зауважила, що Комітет врахував 26 правок «Європейської солідарності» щодо захисту військовослужбовців.

Зокрема:

військовослужбовці матимуть ті ж права на свободу слова в соцмережах, що і інші українці. Цензури для військових в соцмережах не буде. Порушення таємниці регулюється іншими нормами і статутами.Воєнна таємниця - це не політична цензура.

військовослужбовці зможуть 12 місяців перебувати на лікуванні, в тому числі за кордоном, без необхідності кожні 4 місяці проходити ВЛК.

на рівні закону встановлено грошова виплата у разі загибелі військовослужбовця на рівні 15 млн грн.

військовими капеланами не можуть бути особи, які належать до російської православної церкви.

Депутати Ірина Фріз та Андрій Парубій провели ці важливі правки в Комітеті, які у підсумку підтримала сесійна зала.

Комітет врахував 26 правок «Європейської солідарності» щодо захисту військовослужбовців. фото Facebook Ірини Геращенко

Закон підтримало 296 депутатів.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розглянути всі поправки до нового законопроєкту про мобілізацію вже наступного тижня. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник голови комітету, народний депутат від фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв.

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«Наразі ми опрацювали близько 1500 поправок, загалом процес іде доволі швидко. Не всі парламентарі, які подавали правки, хочуть їх відстоювати у комітеті, тому це пришвидшує справу. Сподіваюся, що наступного тижня ми завершимо з усіма 4300 поправками», – зазначив він.

Чернєв додав, що «поки важко уявити», яким саме буде законопроєкт, тому що не всі поправки проходять розгляд.