Кадрові зміни в ЗСУ: нардеп повідомив про звільнення двох топ-командувачів

Командувачем ОК Південь призначено полковника Шаповалова

У силах оборони України відбулася ротація топ-командуючих. Зокрема звільнено двох українських командирів. На їхнє місце вже призначено нових керівників. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Командувача ОК «Південь» Андрія Ковальчука та командувача ОК «Захід» Сергія Литвинова звільнили», – написав нардеп.

Він додав, що це не останні зміни.

Командувачем ОК Південь призначено полковника Шаповалова, колишнім комбригом 59-ї бригади. Командувачем ОК Заходу призначено бригадного генерала Шведюка Володимира. Раніше він служив у силах ТРО.

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Також раніше президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ і Сил територіальної оборони. Так, згідно з документом, Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Його місце займе Юрій Содоль. Крім того, Зеленський звільнив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Цю посаду тепер обіймає Ігор Скибюк. Також призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Пост, який раніше обіймав Анатолій Баргилевич, зайняв Ігор Плахута.