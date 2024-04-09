Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кадрові зміни в ЗСУ: нардеп повідомив про звільнення двох топ-командувачів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кадрові зміни в ЗСУ: нардеп повідомив про звільнення двох топ-командувачів
У ЗСУ відбулися чергові кадрові зміни
фото ілюстративне

Командувачем ОК Південь призначено полковника Шаповалова

У силах оборони України відбулася ротація топ-командуючих. Зокрема звільнено двох українських командирів. На їхнє місце вже призначено нових керівників. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Командувача ОК «Південь» Андрія Ковальчука та командувача ОК «Захід» Сергія Литвинова звільнили», – написав нардеп.

Він додав, що це не останні зміни.

Командувачем ОК Південь призначено полковника Шаповалова, колишнім комбригом 59-ї бригади. Командувачем ОК Заходу призначено бригадного генерала Шведюка Володимира. Раніше він служив у силах ТРО.

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.
Також раніше президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ і Сил територіальної оборони.  Так, згідно з документом, Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Його місце займе Юрій Содоль. Крім того, Зеленський звільнив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Цю посаду тепер обіймає Ігор Скибюк. Також призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Пост, який раніше обіймав Анатолій Баргилевич, зайняв Ігор Плахута.

Читайте також:

Теги: депутат кадрові зміни Олексій Гончаренко звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня
Чи врятує теща зятя від мобілізації? Новий закон: перші правки пройшли комітет Тема #1
13 березня, 14:00
Раніше Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку
Чи блокуватимуть ухилянтам рахунки? Парламентський комітет ухвалив рішення
12 березня, 15:51
Безугла збурила Мережу скандальною заявою про Залужного
Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного
9 березня, 18:43
Зеленський нагадав, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків перебуває в парламенті і зміни пройшли вже перше читання.
Зеленський розповів, чи буде посилення мобілізації
12 березня, 14:02
Колишній депутат Держдуми зауважив, що знаходження у колі людей, які близькі по духу – допомагає впоратися з розпачом та апатією
Вибори в РФ. Екссуперник Путіна дав задачу росіянам 
11 березня, 09:29
Востаннє Запорізька облрада збиралася на сесію у березні 2022 року
Рада голосуватиме за передачу повноваження Запорізької облради до ОВА – ЗМІ
19 березня, 18:18
Аргументом для запровадження регулювання вказується і те, що Telegram «може бути пов’язаний з державою-агресором»
У Раді зареєстровано законопроєкт про регулювання Telegram
25 березня, 16:56
Медики повідомляли, що через ДТП за участю депутата було троє потерпілих
На Закарпатті депутат райради уник тюрми за вчинення важкої ДТП
17 березня, 14:58
Ізраїль блокуватиме ворожих видань та телеканалів
Ізраїль вирішив заблокувати низку ЗМІ
2 квiтня, 14:55

Політика

Україна програє війну без допомоги США – Зеленський
Україна програє війну без допомоги США – Зеленський
Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?
Призначення Залужного послом у Велику Британію: чому МЗС вже місяць тримає тишу?
Кадрові зміни в ЗСУ: нардеп повідомив про звільнення двох топ-командувачів
Кадрові зміни в ЗСУ: нардеп повідомив про звільнення двох топ-командувачів
Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроєкту про мобілізацію: список
Хто з нардепів зможе уникнути покарання за корупцію завдяки законопроєкту про мобілізацію: список
Перезавантаження БЕБ. Гетманцев пояснив, у чому проблема
Перезавантаження БЕБ. Гетманцев пояснив, у чому проблема
Зеленський відреагував на удар по центру Білопілля
Зеленський відреагував на удар по центру Білопілля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
19K
У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує
13K
Чи виживемо без допомоги США і що буде з гривнею? Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим
11K
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
11K
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
8020
Рада готує штрафи за порушення законів про мобілізацію: нардеп назвав суми

Новини

На Одещині зацвіла 350-річна груша (фото)
Сьогодні, 13:04
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
Сьогодні, 12:03
Удари по українській енергетиці. Гендиректор ДТЕК пояснив новий задум росіян
Сьогодні, 08:47
Удар по Полтавській громаді, вибухи в Севастополі: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Без опадів, до 25° тепла: прогноз погоди на 9 квітня
Сьогодні, 04:28
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua