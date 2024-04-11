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Фінляндія вивчає варіанти розміщення військ НАТО на своїй території

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фінляндія вивчає варіанти розміщення військ НАТО на своїй території
Фінляндія хоче розміщення військ НАТО на своїй території
фото із відкритих джерел

Фінляндія розробляє план, як НАТО організовуватиме свою командну структуру та як союзні сили можуть діяти у країні

Фінляндія вивчає можливості розміщення військ Північноатлантичного альянсу та дій союзних сил на своїй території. Про це заявив журналістам новий командувач фінських Сил оборони генерал-лейтенант Янне Яаккола, пише видання Yle.

«У нас немає рішень з цього приводу, але ми розглядаємо різні варіанти: чи то розширені навчальні заходи, ротаційна модель чи інші види діяльності», – зазначив він. «Фінляндія має відносно сильні сили оборони, і нині немає гострої необхідності у військах. Але це не виключено», – додав Янне Яаккола.

Яаккола зазначив, що зараз розробляються плани, як НАТО організовуватиме свою командну структуру та як союзні сили можуть діяти у Фінляндії. У зв'язку з цим розглядається питання про те, чи має Фінляндія мати війська з інших країн НАТО. Дискусія на цю тему буде зосереджена на структурі командування та на тому, як НАТО готується до операцій на півночі.

Яаккола сказав, що «безпосередньої військової загрози для Фінляндії немає», розвиток багато в чому залежить від ситуації в Україні.

Фінляндія – це єдина країна, в якій постійно немає військ з інших країн НАТО. Досі вона не зверталася із проханням про постійну присутність військ з інших країн.

Раніше стало відомо, що у місті Міккелі на півдні Фінляндії, яке розташоване приблизно за 100 км від кордону з Росією, планують створити нову штаб-квартиру сухопутних сил НАТО. На території Міккелі розташований так званий штаб високої готовності, який цілодобово перебуває в оперативному стані. Там хочуть створити штаб-квартиру НАТО, яка підпорядковуватиметься командуванню об’єднаних сил у місті Норфолк у США – частині військового командування НАТО.

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Теги: військові Фінляндія путін війна НАТО

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