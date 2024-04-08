Іржаве філіппінське судно стало точкою напруги між США та Китаєм

Sierra Madrе зазнав аварії на спірній мілині Другого Томаса, що є частиною островів Спратлі в Південно-Китайському морі

Судно, яке застрягло неподалік Філіппін ще у 1999 році, стало причиною нового конфлікту між США та Китаєм

Між Пекіном та Вашингтоном спостерігається новий етап напруженості у відносинах, пов'язаний із ситуацією в Південно-Китайському морі та старим військовим кораблем Sierra Madrе. Цього тижня президент Джо Байден попередить Китай про зростання агресивної активності у Південно-Китайському морі під час зустрічей з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Про це пише Financial Times.

Двоє високопоставлених чиновників США заявили, що Байден висловить серйозну стурбованість ситуацією навколо Другої мілини Томаса, підводного рифу на островах Спратлі, де китайська берегова охорона застосувала водомети, щоб перешкодити Філіппінам поповнити морську піхоту на старому військовому кораблі Sierra Madrе, іржавому кораблі, який сів на мілину на рифі понад 25 років тому. Філіппінські військові розмістили на кораблі морську піхоту, а також, за даними Пекіна, на корабель доставляються будівельні матеріали, щоб лагодити судно, що руйнується.

Корабель Sierra Madrе застряг на другій мілині Томаса, і це один із багатьох спірних об'єктів на островах Спратлі в Південно-Китайському морі. Пекін називає експлуатацію іржавого корабля окупацією рифу та вимагає його прибрати. У 2016 році міжнародний трибунал ухвалив, що Друга мілину Томаса є частиною виняткової економічної зони Філіппін, оскільки розташований менш ніж за 200 морських миль від філіппінського острова Палаван. Китай відхилив це рішення.

США побоюються встановлювати з Китаєм червоні лінії, оскільки той скористається цим, пише Financial Times із посиланням на джерела.

За інформацією видання, президент США Джо Байден планує попередити китайських чиновників, що договір про взаємну оборону США та Філіппін поширюється на філіппінський флот, а отже, на Sierra Madrе. Попередження також приватно озвучив голова американського командування в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Джон Акіліно та інші американські посадові особи.

«Китай недооцінює потенціал ескалації. Ми намагалися прояснити це в серії розмов. Китаю необхідно переглянути свою тактику, інакше він ризикує отримати серйозний удар», – розповіло одне із джерел. США та Філіппіни сподіваються, що договір про взаємну оборону ніколи не доведеться задіяти, але якщо доведеться, це без вагання буде зроблено, запевнив філіппінський посол Хосе Мануель Ромуальдес.

На думку головного аналітика ЦРУ щодо Китаю Денніса Уайлдера, китайська сторона таким чином намагається перевірити реакцію США на знищення судна. Він вважає, що Пекін хотів би збудувати на рифі військовий форпост, як в інших місцях Південно-Китайського моря.

«База ближче до Філіппін одночасно захистить претензії Китаю в цьому районі і надасть передову оперативну платформу на випадок бойових дій проти американських сил, що діють з території Філіппін у конфлікті в Тайванській протоці», – пояснив Вайлдер.

До слова, у Міноборони Філіппін військовим наказали застосувати нову стратегію для захисту території та економічних інтересів країни. Причиною для цього стало зіткнення з китайськими кораблями в спірному Південно-Китайському морі. Про це заявив міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро, пише Bloomberg.