Терехов відповів, чи існують плани щодо евакуації Харкова

Наразі ні влада, ні військові не бачать приводів для евакуації

Паніки у Харкові немає. Залякування Росії не працюють

Наразі приводів для евакуації населення з Харкова немає. Будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСО з метою залякати містян. Таку заяву під час інтерв'ю LIGA.net зробив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Відповідаючи на питання про те, чи має він бачення або ж плани щодо швидкої реалізації евакуації з Харкова у разі потреби, міський голова відповів, що евакуація наразі триває там, де продовжуються бойові дії.

«Наразі у місті – 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян», – пояснив міський голова.

Не важливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч, переконаний Терехов.

«Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані. Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо», – додав він.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. ДРГ викрили прикордонники, які одразу відкрили вогонь на ураження.

Наразі триває 768-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.