Контрнаступ України: ISW назвав основні ділянки фронту

Українські воїни продовжують контрнаступальні дії, зокрема, під Бахмутом

Українські захисники 17 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські війська вели локальні наземні атаки на захід і південь від Кремінної.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські воїни продовжують контрнаступальні дії під Бахмутом, а за даними російських джерел, Збройні сили України атакували північну та південну околиці Бахмута.

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Крім того, міноборони Росії та інші російські джерела стверджували, що окупанти відбили обмежені українські наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Як зазначається, ЗСУ продовжували контрнаступальні дії на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донеччини та східною частиною Запорізької області.

Як пишуть аналітики, українські військові також проводили контрнаступальні операції на південний захід і південний схід від Оріхова на заході Запорізької області. Маляр заявила, що українські сили просунулися до двох кілометрів у кількох невизначених напрямках на півдні України.

мапа боїв: ISW

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