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Контрнаступ України: ISW назвав основні ділянки фронту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Контрнаступ України: ISW назвав основні ділянки фронту
ЗСУ контрнаступають щонайменше на чотирьох ділянках фронту
фото з відкритих джерел

Українські воїни продовжують контрнаступальні дії, зокрема, під Бахмутом

Українські захисники 17 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські війська вели локальні наземні атаки на захід і південь від Кремінної. 

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські воїни продовжують контрнаступальні дії під Бахмутом, а за даними російських джерел, Збройні сили України атакували північну та південну околиці Бахмута.

Крім того, міноборони Росії та інші російські джерела стверджували, що окупанти відбили обмежені українські наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Як зазначається, ЗСУ продовжували контрнаступальні дії на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донеччини та східною частиною Запорізької області.  

Як пишуть аналітики, українські військові також проводили контрнаступальні операції на південний захід і південний схід від Оріхова на заході Запорізької області. Маляр заявила, що українські сили просунулися до двох кілометрів у кількох невизначених напрямках на півдні України.

Контрнаступ України: ISW назвав основні ділянки фронту фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • The New York Times опублікувало статтю, яка підтверджує оцінку ISW про те, що росіяни зруйнували греблю Каховської ГЕС.
  • Окупанти провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, а ЗСУ провели локальні наземні атаки на захід та південь від Кремінної.
  • Окупанти продовжили наступальні операції в районі Вугледару, ймовірно, у відповідь на успіхи ЗСУ 16 червня.
  • Російські джерела стверджують, що ЗСУ активізували атаки на заході Запорізької області.
  • Кремль продовжує зусилля щодо поступової мобілізації оборонно-промислової бази Росії.
  • Російські офіційні особи планують кілька інфраструктурних проєктів, що з'єднують окуповану Запорізьку область із окупованим Кримом, які, ймовірно, забезпечать нові лінії зв'язку для військ РФ.
Теги: ЗСУ війна контрнаступ

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