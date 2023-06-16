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У Підмосков’ї поблизу електростанції сталахнула масштабна пожежа (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Підмосков’ї поблизу електростанції сталахнула масштабна пожежа (відео)
Площа горіння збільшилась до 500 кв.м
фото: скрін із відео

Офіційної інформації поки немає

У Дзержинському під Московою спалахнула сильна пожежа поряд із ТЕЦ-22. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Пожежа сталася поряд із електростанцією.

Офіційної інформації поки немає.

Деякі місцеві Telegram-канали повідомляють, що горить автосервіс на території будинку на вулиці Олексіївській.

Площа горіння збільшилась до 500 кв.м. Пожежі надали підвищений ранг. Є загроза обвалення будівлі. 

Нагадаємо, в ніч на 16 чернвя в Курській області РФ виникла сильна пожежа на території підприємства «Белполь». Росіяни заявляють, що причиною займання стала атака безпілотника на вишку зв'язку.

Теги: росія війна пожежа

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