У Підмосков’ї поблизу електростанції сталахнула масштабна пожежа (відео)
Офіційної інформації поки немає
У Дзержинському під Московою спалахнула сильна пожежа поряд із ТЕЦ-22. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Пожежа сталася поряд із електростанцією.
Офіційної інформації поки немає.
Деякі місцеві Telegram-канали повідомляють, що горить автосервіс на території будинку на вулиці Олексіївській.
Площа горіння збільшилась до 500 кв.м. Пожежі надали підвищений ранг. Є загроза обвалення будівлі.
Нагадаємо, в ніч на 16 чернвя в Курській області РФ виникла сильна пожежа на території підприємства «Белполь». Росіяни заявляють, що причиною займання стала атака безпілотника на вишку зв'язку.
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