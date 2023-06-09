Удар по Житомирщині: влада показала фото наслідків

У м. Звягель зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків

Внаслідок нічного терору одна особа загинула та три – травмовано

У ніч на 9 червня під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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Внаслідок падіння уламків в м. Звягель зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків.

Внаслідок події одна особа загинула та три – травмовано.

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Нагадаємо, у ніч на 9 червня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.

Моніторингові канали повідомляли про вибухи на Житомирщині та Львівщині під час масштабної повітряної тривоги.

Згодом стало відомо про попадання в житловий масив приватного сектора Звягельської громади на Житомирщині. Одна людина загинула, також є поранені.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вночі російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Було запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування, з яких знищено чотири ракети і десять дронів.