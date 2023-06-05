Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках

Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок

Українські захисники продовжують захист українських територій та переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій», – написала вона.

Маляр зауважила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом. Вони досягають успіху та займають панівні висоти. При цьому російські окупанти перебувають в обороні та хочуть утримати позиції.

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На півдні противник також перебуває в обороні. Там тривають бої місцевого значення.

Заступниця міністра оборони також зауважила, що окупанти активно запускають інформацію про контрнаступ, оскільки їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що українські збройні сили на дуже гарному рівні підготовленні до контрнаступу, але зараз ще зарано робити якісь прогнози.

Триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

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