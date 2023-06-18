Бої біля Авдіївки: ЗСУ мають успіхи на північ від міста

За останні два тижні ЗСУ просунулись біля Авдіївки трохи більш як на кілометр

Українські військові за останній тиждень просунулися вперед на понад один кілометр

За останні два тижні українські військові просунулися вперед на понад один кілометр поблизу Авдіївки. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» 18 червня повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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Він розповів, що ЗСУ мають успіхи на північ від міста, вони проводять невеличкі оперативні позиційні контратаки.

«Будь-яка можливість хоч на маленький контрнаступ, оперативний, вони це роблять. Не втрачають навіть маленького шансу, використовують усі можливості. І в принципі поки це не видно на інтерактивній мапі DeepState, але за останні два тижні наші просунулись вперед трохи більш як на кілометр», – розповів Барабаш.

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Нагадаємо, під час ракетного обстрілу 12 червня в Авдіївці Донецької області, двоє людей отримали поранення.

Як відомо, триває чотириста вісімдесята дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура.