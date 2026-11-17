Українська компанія «Королівський смак» повідомила про загибель людини внаслідок пожежі на підприємстві, яке постраждало від російської атаки 16 листопада. Вогонь знищив виробничі потужності, приміщення та готову продукцію. Через масштабні руйнування компанія змушена повністю зупинити виробництво. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву підприємства.

Директор зі зв'язків із громадськістю компанії Геннадій Тертичний оприлюднив відео з місця події, на якому показав наслідки пожежі. На кадрах видно масштабні руйнування виробничих приміщень та обладнання.

За інформацією підприємства, рятувальники намагалися ліквідувати займання, однак протягом ночі вогонь поширився на виробничі потужності.

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«На жаль, попри всі зусилля рятувальників, приборкати вогонь не вдалося. Протягом ночі пожежа набула масштабів, унаслідок яких було знищено продукцію, виробничі потужності та приміщення виробництва», – йдеться в заяві компанії.

Найтяжчим наслідком трагедії стала загибель людини. У компанії підтвердили втрату та висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

«Найбільша трагедія цієї події – людська втрата. На жаль, попри всі безпекові заходи, є загиблий. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Жодні матеріальні збитки не можна порівняти з людським життям», – зазначили на підприємстві.

Через значні пошкодження виробничої інфраструктури керівництво ухвалило рішення повністю припинити роботу.

«У зв'язку з масштабними руйнуваннями та колосальними збитками компанія змушена повністю зупинити виробництво. На сьогодні можливість відновлення роботи відсутня», – повідомили представники «Королівського смаку».

У відеозверненні компанія також подякувала працівникам, партнерам і всім, хто протягом багатьох років долучався до розвитку підприємства.

Точний розмір збитків, строки можливого відновлення виробництва та подальша доля працівників наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наслідки російської атаки на підприємство «Королівський смак» 16 листопада. Тоді директор зі зв'язків із громадськістю Геннадій Тертичний заявив про пошкодження виробничого обладнання та втрату значних обсягів готової продукції.

Також «Главком» писав про попереднє призупинення виробництва через проблеми з електропостачанням. Компанія пояснювала це рішення складною ситуацією в енергосистемі та необхідністю забезпечити безпеку працівників.

Крім того, «Главком» повідомляв про зупинення інших українських олійних підприємств унаслідок російських атак. Пошкодження виробничої інфраструктури створюють додаткові ризики для роботи харчової промисловості.